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1 августа, 10:37

Пышным львицам предложили стильную альтернативу леопардовым лосинам

Стилист Темирлаева: При покупке леопардовых лосин важно учитывать фигуру

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Леопардовые лосины требуют особенно тщательного подбора с учётом телосложения и индивидуального стиля, заявила стилист Наталья Темирлаева. По её словам, такой принт может невыгодно подчеркнуть объём ног и нарушить пропорции фигуры.

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Эксперт не рекомендует выбирать модель в мелкое пятно крупным женщинам с массивными ногами. Она подчеркнула, что броскую вещь нельзя включать в гардероб случайно — её необходимо сочетать с внешностью, особенностями фигуры и общей стилистикой образа.

Более универсальным вариантом собеседница «Абзаца» назвала однотонные лосины. Если же используется леопардовый принт, он должен стать главным акцентом, а остальные элементы одежды лучше подобрать в спокойных и сдержанных оттенках.

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Борис Эльфанд
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