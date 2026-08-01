Пышным львицам предложили стильную альтернативу леопардовым лосинам
Стилист Темирлаева: При покупке леопардовых лосин важно учитывать фигуру
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Леопардовые лосины требуют особенно тщательного подбора с учётом телосложения и индивидуального стиля, заявила стилист Наталья Темирлаева. По её словам, такой принт может невыгодно подчеркнуть объём ног и нарушить пропорции фигуры.
Эксперт не рекомендует выбирать модель в мелкое пятно крупным женщинам с массивными ногами. Она подчеркнула, что броскую вещь нельзя включать в гардероб случайно — её необходимо сочетать с внешностью, особенностями фигуры и общей стилистикой образа.
Более универсальным вариантом собеседница «Абзаца» назвала однотонные лосины. Если же используется леопардовый принт, он должен стать главным акцентом, а остальные элементы одежды лучше подобрать в спокойных и сдержанных оттенках.
Ранее стилист объяснила, какой маникюр в тренде этим летом. Кроме того, россиянам рассказали, с чем носить главную обувь дождливого сезона.
Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.