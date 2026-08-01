Пышным львицам предложили стильную альтернативу леопардовым лосинам

Леопардовые лосины требуют особенно тщательного подбора с учётом телосложения и индивидуального стиля, заявила стилист Наталья Темирлаева. По её словам, такой принт может невыгодно подчеркнуть объём ног и нарушить пропорции фигуры.

Эксперт не рекомендует выбирать модель в мелкое пятно крупным женщинам с массивными ногами. Она подчеркнула, что броскую вещь нельзя включать в гардероб случайно — её необходимо сочетать с внешностью, особенностями фигуры и общей стилистикой образа.

Более универсальным вариантом собеседница «Абзаца» назвала однотонные лосины. Если же используется леопардовый принт, он должен стать главным акцентом, а остальные элементы одежды лучше подобрать в спокойных и сдержанных оттенках.