Френч больше не в моде? Стилист объяснила, какой маникюр в тренде этим летом

Французский маникюр постепенно теряет статус универсальной классики. По словам стилиста Лины Дембиковой, сегодня этот дизайн уже можно назвать своеобразным региональным кодом, тогда как в индустрии красоты сформировались сразу несколько новых тенденций.

Французский маникюр сейчас — это не самый актуальный вариант, потому что есть две глобальные тенденции. Френч — это уже некий региональный код. Первая — натуральный маникюр, приближённый к естественному, который не отвлекает внимания и просто выглядит гигиеническим. И вторая тенденция — наоборот, самовыражение через ногти. Это более летние, инфантильные и интересные вариации: кто-то любит жемчужные втирки, кто-то до сих пор предпочитает цветные точечки. Лина Дембикова Стилист

Эксперт также выделила ещё один заметный тренд — длинные бежевые ногти. По её словам, популярность такому маникюру в своё время принесла Хейли Бибер, и с тех пор он прочно закрепился среди актуальных тенденций.

По мнению Дембиковой, французский маникюр выглядит слишком акцентным и даже несколько грубоватым. Сейчас мода смещает внимание в сторону одежды, поэтому классический френч постепенно уступает место более спокойным решениям.

Белая полоска на кончиках ногтей сегодня всё чаще ассоциируется с прошлым десятилетием и выглядит слишком формально для повседневных образов. Вместо неё мастера предлагают полупрозрачные «голые» покрытия или мягкое омбре, которые не перетягивают внимание на руки.

Кроме того, французский маникюр требует безупречной формы ногтей и регулярной коррекции, что летом не всегда удобно. Поэтому, как считает стилист, наиболее актуальными остаются два направления: максимально естественный маникюр с лёгким блеском или яркий цветной дизайн без классической белой полоски.

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