Стилист разобрала образ Мелании Трамп на финале ЧМ-2026 и объяснила, за счёт чего первая леди выглядела божественно
Стилист Дембикова: Образ жены Трампа на ЧМ – баланс между протоколом и легкостью
Обложка © ТАСС / AP / Jacquelyn Martin
Жена президента США Дональда Трампа Мелания снова восхитила публику своим образом — на этот раз на финальном матче Чемпионата мира по футболу. Для решающей игры мундиаля она выбрала белую футболку Gap, бомбер Thom Browne и классические брюки Ralph Lauren. От шпилек первая леди отказалась, выбрав балетки Roger Vivier. Спортивно-элегантный комплект завершили солнцезащитные очки с зеркальными стеклами. Стилист Лина Дембикова в беседе с Life.ru оценила этот эффектный образ.
Нельзя не отдать должное ее безупречному чувству стиля и умению найти идеальный баланс между протоколом и легкостью. Прежде всего, стоит подчеркнуть, что образ был выверен до мелочей именно с учетом строгого дресс-кода, который диктует статус первой леди на подобных масштабных мероприятиях. С одной стороны, наряд должен был быть в меру сдержанным и официальным, чтобы подчеркнуть ее представительскую роль, а с другой — сохранять нотку расслабленности, органично вписываясь в атмосферу грандиозного спортивного праздника.
По словам стилиста, светлая цветовая гамма работала на эту цель просто прекрасно. Мелания выглядела свежо, легко и, что немаловажно, абсолютно органично для самой себя. А бомбер добавил того спортивного, почти футбольного настроения, благодаря чему весь лук, несмотря на строгие брюки, заиграл совершенно новыми красками.
«На мой взгляд, это прямо-таки хороший, складный и ладный ансамбль. Если говорить в целом, то, конечно же, хочется отдельно отметить, что для своего возраста она выглядит просто божественно. Полагаю, всем бы нам стоило к этому стремиться», — заключила Дембикова.
Напомним, президент США Дональд Трамп вместе с первой леди наблюдали за битвой Испании и Аргентины в финале ЧМ-2026. Напомним, что победителем мундиаля стали испанцы, забив решающий мяч на 107-й минуте.
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