Стилист разобрала образ Мелании Трамп на финале ЧМ-2026 и объяснила, за счёт чего первая леди выглядела божественно

Жена президента США Дональда Трампа Мелания снова восхитила публику своим образом — на этот раз на финальном матче Чемпионата мира по футболу. Для решающей игры мундиаля она выбрала белую футболку Gap, бомбер Thom Browne и классические брюки Ralph Lauren. От шпилек первая леди отказалась, выбрав балетки Roger Vivier. Спортивно-элегантный комплект завершили солнцезащитные очки с зеркальными стеклами. Стилист Лина Дембикова в беседе с Life.ru оценила этот эффектный образ.

Нельзя не отдать должное ее безупречному чувству стиля и умению найти идеальный баланс между протоколом и легкостью. Прежде всего, стоит подчеркнуть, что образ был выверен до мелочей именно с учетом строгого дресс-кода, который диктует статус первой леди на подобных масштабных мероприятиях. С одной стороны, наряд должен был быть в меру сдержанным и официальным, чтобы подчеркнуть ее представительскую роль, а с другой — сохранять нотку расслабленности, органично вписываясь в атмосферу грандиозного спортивного праздника. Лина Дембикова Стилист

По словам стилиста, светлая цветовая гамма работала на эту цель просто прекрасно. Мелания выглядела свежо, легко и, что немаловажно, абсолютно органично для самой себя. А бомбер добавил того спортивного, почти футбольного настроения, благодаря чему весь лук, несмотря на строгие брюки, заиграл совершенно новыми красками.

«На мой взгляд, это прямо-таки хороший, складный и ладный ансамбль. Если говорить в целом, то, конечно же, хочется отдельно отметить, что для своего возраста она выглядит просто божественно. Полагаю, всем бы нам стоило к этому стремиться», — заключила Дембикова.

Напомним, президент США Дональд Трамп вместе с первой леди наблюдали за битвой Испании и Аргентины в финале ЧМ-2026. Напомним, что победителем мундиаля стали испанцы, забив решающий мяч на 107-й минуте.