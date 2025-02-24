Крутая советская еда из школьной столовой СССР, которую мы потеряли, а теперь жалеем

Ностальгия по СССР — это одно из тех чувств, которые неизменно наделяют нас теплом. Жизнь в великой Стране Советов привлекала своей размеренностью и стабильностью. Тогда можно было быть уверенным, что после университета вы точно устроитесь на работу, и не куда-нибудь, а в интересное место, например в Норильск. Правильные ценности дружбы, справедливости и взаимопомощи прививали со школьной скамьи. Именно о школе и пойдёт речь в данном материале. Предлагаем вместе вспомнить лучшие блюда из школьной столовой, меню, которое составили ещё на заре Союза по «Книге о вкусной и здоровой пище» под редакцией Анастаса Микояна.

Макароны по-флотски

Макароны по-флотски — любимое блюдо советских школьников. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elvira Kashapova

Макароны по-флотски с теплотой вспоминают до сих пор. Простой, как и всё гениальное, рецепт состоял из говяжьего фарша, лука, подсолнечного масла и макарон. Говядину, непременно отварную, проворачивали через мясорубку, грели вместе с луком и добавляли к сваренным уже макаронам. Просто, по-советски, вкусно и питательно. Неудивительно, что по ним до сих пор скучают!

Яичная запеканка

Злые языки зовут яичную запеканку омлетом, но мы не в их числе. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

«Сколько людей, столько и мнений» — эта фраза как никогда справедлива для советской яичной запеканки. Кто-то называет её пышным омлетом, но по методу приготовления это всё же в большей степени запеканка. Школьники с нетерпением ждали её на завтрак. Это блюдо внутри было нежным и воздушным, напоминало облачко, зато снаружи было защищено знаменитой обжаренной корочкой. Если вам везло, вы даже могли попробовать его тёплым.

Оладьи со сгущёнкой

Пышные советские оладьи — хорошо, а со сгущёнкой — ещё лучше! Фото © ТАСС / Сергей Калинин

Это — советский школьный десерт, пользовавшийся дикой популярностью. Оладьи, как и «омлетозапеканка», тоже были пышные. Сейчас в Интернете множество лайфхаков о том, как можно добиться такой же пышности в домашних условиях. Всё готовилось по ГОСТу, рецепт был неизменен, а для знаменитого объёма налепленные из теста оладушки нужно было перед обжаркой оставить на 40 минут в тёплом помещении под салфеткой. Сгущёнка была «вишенкой на торте»: она обеспечивала половину популярности блюда.

Рыбные тефтели

Для рыбных тефтелей приходилось вылавливать рыбу из реки. Фото © Gettyimages / Anastasia Asnia

Героев готовили из хека или трески. Этот вкус застали в том числе школьники нулевых. А в СССР тефтели подавали даже в детских садах. Процесс их приготовления таил в себе определённые тайны. Так, крупную рыбу для тефтелей надо было сначала нарезать на кубики размером два на два сантиметра: иначе мясорубка не резала бы сырьё, а только давила. Так как фарш лучше делать из нежирной рыбы, некоторые школьники жаловались на то, что блюдо слегка «суховато». Впрочем, этот недостаток компенсировался двумя вещами: подливой и картофельным пюре, которое подавали вместе с тефтельками.

Молочный суп с вермишелью

Молочный суп с вермишелью — для кого-то любимое блюдо, для кого-то — нет. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tatiana_Pink

Молочный суп с вермишелью любили или ненавидели, но обойтись без него никто не мог. Больше всего школьников СССР раздражала молочная пенка, но можно было легко её снять и насладиться интересным блюдом, аналогов которому за пределами нашей страны нет. А если вы хотите поностальгировать и приготовить что-то подобное дома, то приступайте без лишних вопросов: не пожалеете! Горячее молоко и вермишель в виде звёздочек или паутинки — это рецепт, который делает такое блюдо чуть ли не частью высокой кухни.

Гуляш с подливой

Гуляш с подливой — в СССР умели делать действительно мягкую и сочную говядину. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Aleksei Isachenko

Советская школа без гуляша в столовой — это уже не совсем школа, максимум столярное ПТУ. Аккуратно нарезанная кубиками говядина тушилась до того момента, как она станет действительно мягкой, и от этого становилась только вкуснее. За подливу отвечали мясной бульон, томатная паста, соль и перец. В качестве гарнира могли предлагать рис, макароны или пюре.

Компот из сухофруктов

Школьная столовая из СССР не имеет права так называться, если там нет компота из сухофруктов. Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Компот из сухофруктов — это не блюдо, но представить школьную столовую СССР без этого напитка решительно невозможно. Некоторые начинают вспоминать его вкус только заслышав три первые буквы из слова «компот». Ингредиентами для напитка становились сушёные яблоки, груши, чернослив, курага, изюм и урюк. Его любили абсолютно все: дети, взрослые, ученики, учителя, родители, повара и даже охранники. Многие готовы продать душу за шанс вернуться куда-нибудь в середину семидесятых и попробовать тот самый компот.