«Я не люблю икру, но обожаю блины»: Испанский дирижёр Диаз признался в любви к русской кухне

Испанский дирижёр Оливер Диаз прибыл в Москву, чтобы лично дирижировать спектаклем «Трубадур», который он поставил в российской столице восемь лет назад. В интервью для СМИ2 и издания ГлагоL маэстро признался в любви к России и русской кухне.

При этом Диаз рассказал, что не любит икру, но обожает блины с другими начинками. Также, по словам дирижёра, ему нравится, что в странах Восточной Европы к закускам в виде бутербродов подают небольшие порции крепкого алкоголя.

«Я не люблю икру, а жена любит. В Европе только чёрная считается икрой, остальное – рыбьи яйца. <...> Блины с другими начинками люблю», — заявил дирижёр.

Маэстро также оценил то, что в РФ к закускам принято подавать небольшие порции крепкого алкоголя. В России – это водка, а в Хорватии – ракия. Вместе с тем Оливер признался, что не пьёт больше пары стаканчиков, «иначе охватывает эйфория».

«Я почему об этом так подробно говорю: в нашей традиции спиртное подают ближе к концу обеда, а у вас, и мне это очень нравится, вино и крепкие напитки подаются вместе с закусками, что очень удобно», — подытожил он.