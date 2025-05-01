Майские счастливчики: Таролог назвала 5 знаков зодиака, которым повезет больше всего

Май выдастся весьма удачным для Стрельцов, Козерогов, Овнов, Тельцов и Львов. Об этом в беседе с «Москвой 24» сообщила таролог, нумеролог, психолог Виктория Крылова.

Абсолютными фаворитами месяца эксперт считает Стрельцов. Их ждёт успех во всех начинаниях – от карьерных прорывов до личных побед, включая предложения руки и сердца, новую работу или приятные путешествия. В этот период у них всё будет получаться, а события вокруг максимально порадуют. Таролог советует им быть открытыми новому, творить и прислушиваться к мудрым советам.

Для Козерогов май тоже благоприятен, но потребует активной работы. Удача улыбнётся тем, кто готов учиться и действовать самостоятельно, особенно в сферах IT, онлайн-торговли и финансов.

Овны смогут открыть для себя новые пути к успеху и финансовому благополучию. Это отличное время для старта бизнеса, смены работы и поездок. Главное – не бояться перемен, ломать стереотипы и не особо распространяться о своих планах.

Тельцов ждут приятные события в личной жизни – взаимная любовь, подарки, а также новые открытия и поездки. Однако важно разобраться со старыми проблемами и поискать неожиданные источники дохода.

Львам май принесёт много ярких эмоций, связанных с важными жизненными изменениями – возможно, беременностью, новой должностью или переездом. Эксперт рекомендует не торопиться, сохранять спокойствие и ценить поддержку близких.