Тайна Вифлеемской звезды. Научная загадка, мистика, и была ли она вообще Тысячи лет учёные и богословы ломают голову над тем, какова природа Вифлеемской звезды. Одни называют её кометой, другие считают, что её вообще не было. 6 января, 21:15 Что такое Вифлеемская звезда. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Romolo Tavani

В Евангелии от Матфея сказано, что трёх волхвов с Востока: Вальтасара, Мельхиора и Каспара, — которые пришли поклониться младенцу Христу, привела в Вифлеем Рождественская звезда. Сначала они пришли за ней в Иерусалим, ко двору царя Ирода, а затем звезда увела их в Вифлеем и остановилась над хлевом, в котором в яслях лежал Божественный Младенец.

Вот как это описано в Евангелии: «...И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему». (Мтф 2:9 – 2:11). С тех пор прошло две тысячи лет, но люди до сих пор спорят о том, была ли Вифлеемская звезда необычным астрономическим явлением или же маги с Востока видели нечто мистическое.

Как это было. Предсказание о рождении Христа

Вальтасар, Каспар и Мельхиор были не единственными людьми, которые знали, что в городе Вифлееме должен родиться Христос. Это знали и другие звездочёты и предсказатели. По устоявшейся церковной традиции волхвы пришли к Вифлеему либо из Вавилона, либо из Персии. В этих странах было известно пророчество о появлении Христа, так как вместе с другими пленными в Вавилоне томился и сам царь Давид, который и предсказал появление Христа через 483 года (через 69 «седмин»).

Поклонение волхвов. Фото © Wikipedia / Мастер Франке

Вавилоняне верили царю Давиду, ведь в Вавилоне он исполнял обязанности придворного мага. Знали об этом и при дворе царя Ирода, куда сначала явились волхвы, прибыв в Иудею. Узнав о том, куда едут восточные маги, царь Ирод повелел своим мудрецам проверить слова гостей по древним книгам. И те ответили Ироду, что волхвы правы: согласно древним пророчествам, Спаситель должен родиться в Вифлееме: «...Ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдёт Вождь, Который упасёт народ Мой, Израиля». (Мтф 2:5 – 2:6). «И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут к стопам ног твоих все, презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом Святаго Израилева» (Книга пророка Исайи, 60:14). Многие мудрецы и волшебники Востока знали о пророчестве. Но за Вифлеемской звездой последовали только трое. Что же их вело?

Вифлеемская звезда — на самом деле комета

Уже в III веке учёные и богословы выдвинули гипотезу о том, что Вифлеемская звезда могла быть кометой. В Средние века это предположение стало господствующим. Астрономы даже называли конкретное небесное тело, которое могло появиться на небосклоне, — комету Галлея.

Комету Галлея использовал Джотто как модель для Вифлеемской звезды в «Поклонении волхвов» в капелле Скровеньи. Начало XIV века. Фото © Wikipedia / Джотто ди Бондоне

Комета Галлея — одна из немногих комет с коротким периодом обращения вокруг Солнца. Впервые её появление было задокументировано ещё в 240 году до нашей эры. Однако расчёты показывают, что комета Галлея могла появиться на небосклоне либо за 12 лет до Рождества Христова, либо через 66 лет после него. А значит, она не подходит на роль волшебной звезды, влекущей волхвов к Мессии. К тому же древние люди прекрасно знали о кометах и связывали их появление не со спасением, а с бедами.

Вифлеемская звезда — мощная сверхновая

В XXI веке появилась идея, что Вифлеемская звезда могла быть вспыхнувшей сверхновой звездой, которой раньше на небе не было. Она появилась на небосклоне как знамение, а потом её яркость уменьшилась. Разумеется, современные астрономы не могут точно сказать, что именно видели волхвы Древнего Вавилона. Однако есть предположение, что перед Рождеством засияла сверхновая звезда в созвездии Андромеды. Недавно были обнаружены её «остатки».

Напомним, что вспышка сверхновой — это явление, во время которого светимость обычной звезды увеличивается в десятки тысяч или даже в миллионы раз. После чего происходит медленное угасание. Процесс сопровождается колоссальным выбросом энергии и напоминает взрыв. Правда, это не объясняет того факта, что звезда «вела» волхвов. И привела их сначала в Иерусалим, а потом — в скромный город Вифлеем.

Рождественская звезда — это гелиактический восход

Некоторые современные астрономы считают, что под Вифлеемской звездой мудрецы Востока подразумевали гелиактический восход небесного тела. Под гелиактическим восходом подразумевается появление на небосклоне перед рассветом звезды или планеты после её длительного отсутствия.

Однако никто из астрономов не берёт на себя смелость указать, о какой именно звезде или планете идёт речь. А ведь в древности маги Востока прекрасно знали траектории движения звёзд и планет и предсказывали их появление. Например, гелиактический восход Сириуса предзнаменовал разливы Нила в Древнем Египте. Но в данном случае волхвы ориентировались по совершенно мистической звезде и шли туда, куда она показывала. Точной дороги они не знали, пока она не привела их в Вифлеем.

Вифлеемская звезда — это ангел?

Высказывались и предположения о том, что звезда могла быть некой высшей силой, ведущей трёх волхвов к младенцу Христу. Проще говоря, людей вёл ангел или даже «особая ангельская сила». На последнем объяснении появления Вифлеемской звезды настаивал святитель Иоанн Златоуст, живший в IV веке. Однако и это предположение не объясняет написанного. Если вёл ангел, то при чём здесь звезда и зачем её упоминание?

А была ли вообще Вифлеемская звезда?

Рождество Христово. Вифлеемская звезда изображена в центре вверху тёмным полукругом с одним лучом, падающим вниз. Фото © Wikipedia

Поскольку учёные так и не смогли идентифицировать небесное тело, которое привело волхвов к Христу, они стали высказывать предположение, что её вовсе не было. А упоминание её в Священном Писании — всего лишь более поздняя вставка. Однако лингвистическая экспертиза древнего текста показала, что никаких вставок нет, текст писался одновременно. А значит, звезда всё же была!

Вифлеемская звезда — это редкое схождение планет

На сегодня астрономы уверены, что основным претендентом на звание Вифлеемской звезды остаётся редкое схождение на небосклоне трёх планет. Ещё в XVII веке немецкий астроном Иоганн Кеплер выдвинул теорию, согласно которой Вифлеемская звезда образовалась от схождения Юпитера с Сатурном в созвездии Рыб. По его расчётам, это должно было произойти за год до Рождества Христова — в 747 году от основания Рима. А в следующем году — то есть именно тогда, когда родился Иисус Христос, — в этом же созвездии к Юпитеру и Сатурну присоединилась ещё одна планета — Марс. Три ярких небесных объекта могли образовать «небесное светило», принятое восточными звездочётами за одну яркую звезду.

Любопытный факт: в 1960-х годах британские астрономы даже создали карту звёздного неба, которое находилось над головами людей во время рождения Христа. Есть на ней и «Вифлеемская звезда» из трёх планет. Но, как обычно бывает со всем, что связано с аспектами веры, у этой теории тоже есть подвох. Он в том, что это астрономическое событие не было единичным: оно повторилось в 1603 году. Кеплер лично наблюдал за «парадом планет» — эти наблюдения и сподвигли его заявить, что Юпитер, Сатурн и Марс могли стать Вифлеемской звездой.

Вифлеемская звезда — чудо

Сами православные верующие считают, что в год рождения Христа случилось главное чудо — чудо Боговоплощения. И звезда — лишь его часть. А чудо — это всегда вопрос веры. 2025 лет назад восточные маги и звездочёты пошли за звездой, встретились со Спасителем, поклонились Ему, принесли в дар золото и ладан, как было предсказано, и навсегда отказались от служения прежним богам. С той поры в честь Вифлеемской звезды на макушку рождественской ели принято устанавливать звезду. Она должна напоминать всем о том, в каком именно направлении нам нужно двигаться.

Авторы Майя Новик