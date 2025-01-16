У людей с этими именами любовная несовместимость: Кому суждено жить долго и несчастливо

О силе имён догадывались ещё наши далёкие предки: в языческой славянской традиции было не принято называть друг друга по имени. Считалось, что это делает человека уязвимым к нечистой силе, поэтому друг другу придумывали прозвища. Магия имён действует и сейчас: то, как вас назвали родители, может влиять на ваш характер, судьбу и отношения с другими людьми. Представляем вам подборку самых несовместимых пар имён: их обладатели никогда не смогут построить счастливые отношения друг с другом.

Почему Анастасия и Никита несовместимы в любви

Анастасию и Никиту объединяет всего одно качество. В остальном они разные люди. Фото © «Шедеврум»

И Насти, и Никиты отличаются одним качеством, которое может помогать им в достижении личных целей, но плохо влияет на отношения и поиск компромиссов, — упрямство. Это, пожалуй, единственная общая черта. В остальном это совершенно разные люди. Никита, прирождённый интеллектуал, ценит стабильность, покой и уютную домашнюю атмосферу. Впечатлительная Анастасия, наоборот, угасает в атмосфере однообразия, ведь ей нужны новые переживания и постоянные перемены. Из-за своего упорства ни один из пары не сможет уступить, но и договориться партнёрам будет решительно невозможно. Именно поэтому Никита и Настя не смогут стать друг другу ни романтическими партнёрами, ни хорошими друзьями.

Насколько несовместимы Вера и Александр

Вера и Александр — полные противоположности. У них не получится счастливого брака. Фото © «Шедеврум»

Принципиальная и организованная Вера — полная противоположность своенравному и любящему риск Александру. Такое сочетание, пожалуй, с самого начала обречено на провал. Этой паре просто не суждено быть вместе! Там, где Вера ценит стабильность, конформизм и традиции, Александр скучает и увядает: ему нужно находить новые, непроторённые дорожки. Мужчина не может жить без новых впечатлений, причём желательно, чтобы они случались каждый день. Более того, у них нет ни одного сочетающегося друг с другом качества: эта пара точно не будет гармонично друг друга дополнять. Неудивительно, что отношения Веры и Александра обречены на провал.

Почему Любовь и Андрей не могут быть вместе

Любовь живёт, чтобы создать семейный очаг, Андрей хочет попробовать всё на свете. Они совсем несовместимы. Фото © «Шедеврум»

Любовь мудра, сдержанна и терпелива — это прекрасные качества для женщины. А ещё главная ценность в её жизни — традиционное семейное гнёздышко, которое Люба будет вить с надёжным и спокойным партнёром. В тёплой домашней атмосфере Любовь прямо-таки расцветает: её способность объединять вокруг себя людей прежде всего раскрывается именно в кругу семьи. Андрей — полная противоположность. Он не боится одиночества, напротив, часто стремится к нему. Его не заинтересовать тихой домашней жизнью и семейными ценностями: обычно Андрей хочет попробовать всё на свете и побывать в самых интересных уголках мира. Из Андрея и Любови не получится хорошей пары: их ценности просто несовместимы.

Гороскоп любви: Виктория и Вадим

Виктория — холодная и прагматичная, Вадим — романтик. В их отношениях будет много конфликтов. Фото © «Шедеврум»

Это действительно взрывное сочетание. Виктории и Вадиму не избежать серьёзных конфликтов даже в повседневном общении, о романтических отношениях даже речь идти не может. Виктория — прагматичная дама, она на всё смотрит с точки зрения холодной логики, редко даёт волю чувствам. У неё технический склад ума. Вадим же — неисправимый романтик, чувства и эмоции играют в жизни мужчины главную роль, ему трудно находиться рядом с людьми, которые не понимают его тонкую душу и не разделяют его переживания. Виктория, как правило, решительна и целеустремлённа, а Вадим может отличаться взбалмошным, бунтарским характером. Таким людям очень тяжело находиться вместе.

Почему у Ирины и Николая не будет счастья в любви

Ирина и Николай — взрывоопасное сочетание. Ирина хочет, чтобы ей подчинялись, а Николай любит свободу. Фото © «Шедеврум»

Ирина и Николай — тоже совсем несовместимая пара. Они слишком разные, объединяет их обычно только страсть и переизбыток энергии. При этом цели у возлюбленных совсем не совпадают. Ирина — обычно властная, настойчивая женщина, способная со всей своей энергией и страстью идти к поставленной цели, которая обычно подразумевает счастливую семейную жизнь. Причём в ней именно женщина должна быть на главных ролях: Иры любят, когда им подчиняются. Николай — совершенно другой. Как «Вечерней Москве» рассказала таролог Саона, у мужчины столько же, если не больше, энергии и страсти, но ценности совсем другие: это свобода, независимость, новые переживания. При этом оба они способны на неожиданные поступки, частая смена настроения — их спутник с самого детства. В любви Ира и Коля будут очень несчастны: между ними сразу появится нездоровое соперничество.