Тест: Халява больше не придёт, если не угадаете необычные студенческие приметы на 6/6

Студенческая жизнь полна не только лекций, конспектов и бессонных ночей перед экзаменами, но и множества забавных традиций и примет, которые передаются из поколения в поколение. История студенчества в России уходит корнями в 1755 год: когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, святая Татьяна стала покровительницей студентов.

С тех пор экзамены и зачёты — это не просто проверка знаний, а целый ритуал, где удача играет не последнюю роль. С годами молодёжь придумала множество способов задобрить фортуну: от халявных пятаков под пяткой до счастливых бус. Эти приметы хоть и кажутся смешными, но всё-таки объединяют студентов, помогают справиться с волнением и добавляют уверенности перед важным испытанием. Предлагаем вспомнить беззаботные студенческие годы и попробовать отгадать давно забытые ритуалы!