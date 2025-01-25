Тест: Халява больше не придёт, если не угадаете необычные студенческие приметы на 6/6
Не мылись неделю и изо всех сил кричали заветные слова в окно, а преподаватель всё равно отправлял на пересдачу? Так вы просто не знали действительно рабочие методы!
Студенческая жизнь полна не только лекций, конспектов и бессонных ночей перед экзаменами, но и множества забавных традиций и примет, которые передаются из поколения в поколение. История студенчества в России уходит корнями в 1755 год: когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, святая Татьяна стала покровительницей студентов.
С тех пор экзамены и зачёты — это не просто проверка знаний, а целый ритуал, где удача играет не последнюю роль. С годами молодёжь придумала множество способов задобрить фортуну: от халявных пятаков под пяткой до счастливых бус. Эти приметы хоть и кажутся смешными, но всё-таки объединяют студентов, помогают справиться с волнением и добавляют уверенности перед важным испытанием. Предлагаем вспомнить беззаботные студенческие годы и попробовать отгадать давно забытые ритуалы!
В советские времена опасались не только строгих преподавателей, но и обычных конфет! Не верите? Эти пять вселяющих ужас фотографий времён СССР напомнят, чего мы все так боялись в детстве. А если ещё не успели поздравить знакомых с Татьяниным днём, то забирайте 15 креативных поздравлений и скорее отправляйте им!
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