5 гениальных лайфхаков из СССР, которые реально помогут экономить в 2025 году
Как привычки из СССР помогут экономить в 2025 году? Life.ru делится секретами, как бережливость прошлого превращается в тренд будущего.
В советское время люди умели выкручиваться из любой ситуации. Товаров было мало, деньги приходилось считать, а новые ботинки — событие почти праздничное. Зато привычки, выработанные в те годы, сегодня могут стать отличным подспорьем для экономии и осознанного потребления. Мы выбрали пять простых идей, которые помогут сохранить ваши деньги и сделать жизнь проще.
1. Сменная обувь: инвестиция в долговечность
Как советские привычки сэкономят деньги в 2025 году. Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Тёплые ботинки, которые носят целый день в помещении, быстро теряют вид и портятся. Советская привычка переобуваться в сменку в школе или на работе продлевает жизнь обуви и помогает сэкономить на её ремонте или покупке новой пары. Например, вместо того чтобы покупать новую обувь один раз в сезон, благодаря сменке вы сможете носить свои ботинки два-три года подряд. Экономия может составить от нескольких тысяч рублей до десятков тысяч, если речь идёт о качественной обуви.
2. Починить можно всё!
Порвалась футболка? Сломалась молния на куртке? Раньше такие мелочи никто не спешил выбрасывать. Починка одежды и обуви обходится значительно дешевле, чем покупка новых вещей. А ремонт бытовой техники вместо замены на новую иногда экономит тысячи рублей. Например, ремонт молнии на куртке может стоить около 500 рублей, а покупка новой — раз в 20 больше. Умение самостоятельно пришить пуговицу, залатать джинсы или подклеить подошву помогает продлить жизнь вещам и сэкономить семейный бюджет.
3. Заготовки продуктов на зиму
Секреты бережливости из СССР для современного бюджета. Фото © ТАСС / Медведев Михаил
В советское время консервирование овощей и фруктов было обязательным пунктом подготовки к зиме. Сегодня морозильные камеры делают этот процесс ещё проще. Купите сезонные продукты летом, когда они стоят копейки, и заморозьте их. Например, килограмм ягод в сезон стоит несколько сотен рублей, а зимой цена может вырасти до… Ну цены в магазинах вы сами видите. Заморозив летом пять килограммов ягод, вы экономите тысячи! То же касается зелени, овощей и даже мяса, если покупать его оптом и хранить в морозилке.
4. Откладывание денег: по чуть-чуть, но регулярно
В советское время почти каждый человек имел сберегательную книжку. Пусть и не всегда эти вклады приносили прибыль, но сама привычка откладывать часть дохода остаётся крайне полезной. Сегодня это можно делать с помощью банковских счетов, приложений или просто наличными. Попробуйте откладывать 10% от каждого поступления денег. Например, с зарплаты в 50 000 рублей это всего 5000. За год накопится 60 000 — уже неплохой запас на случай непредвиденных расходов или на мечту.
5. Пора обзавестись ремеслом
Экономные лайфхаки из прошлого: советы от Life.ru. Фото © ТАСС / Медведев Михаил
В советские годы многие шили, вязали или мастерили мебель своими руками. Это не только экономия, но и увлекательное хобби. Сегодня вы можете научиться шить простые вещи или вязать шарфы — это избавит от необходимости покупать их. Например, себестоимость связанного из качественной пряжи шарфа составит около 300 рублей, тогда как в магазине за аналог попросят 1500 и больше. А если вы станете мастером, сможете даже зарабатывать на своём хобби.
Привычки из СССР — это не про возвращение в прошлое, а про разумное отношение к вещам и деньгам. Используйте эти идеи, чтобы тратить меньше и получать от жизни больше. Немного дисциплины, немного творчества — и ваш бюджет точно вас порадует. Ранее Life.ru рассказывал о шести коварных словах, в которых 90% людей пишут лишние буквы, выставляя себя неучами.
Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Медведев Михаил, © Shutterstock / FOTODOM / Dikushin Dmitry