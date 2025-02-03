Путин присвоил звание заслуженной артистки России актрисе Анне Снаткиной
Российская актриса Анна Снаткина. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки РФ ведущей актрисе Московского Губернского драматического театра Анне Снаткиной. Об этом говорится в указе российского лидера, опубликованном на портале правовых актов.
«Присвоить почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Снаткиной Анне Алексеевне», — сказано в документе.
Снаткина известна зрителям по таким фильмам и сериалам как «Два холма. Фильм», «Когда на юг улетят журавли», «Фишер», «Боец», «Десантура», «Коп».
Также ордена «За заслуги в культуре и искусстве» от президента удостоилась актриса Московского театра «Современник» Елена Миллиоте за её вклад в развитие российской культуры и искусства, а также плодотворную деятельность на протяжении многих лет. А профессор кафедры Российской академии музыки имени Гнесиных Владислав Вальс получил звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
Ранее Life.ru рассказывал о том, что Владимир Путин подписал документ о проведении музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году. Мероприятие будет проводиться в Москве и Подмосковье.