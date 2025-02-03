Путин присвоил звание заслуженной артистки России актрисе Анне Снаткиной

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки РФ ведущей актрисе Московского Губернского драматического театра Анне Снаткиной. Об этом говорится в указе российского лидера, опубликованном на портале правовых актов.

«Присвоить почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Снаткиной Анне Алексеевне», — сказано в документе.

Снаткина известна зрителям по таким фильмам и сериалам как «Два холма. Фильм», «Когда на юг улетят журавли», «Фишер», «Боец», «Десантура», «Коп».

Также ордена «За заслуги в культуре и искусстве» от президента удостоилась актриса Московского театра «Современник» Елена Миллиоте за её вклад в развитие российской культуры и искусства, а также плодотворную деятельность на протяжении многих лет. А профессор кафедры Российской академии музыки имени Гнесиных Владислав Вальс получил звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».