Легендарный голос Степашки из «Спокойной ночи, малыши!» получил звание Народного артиста
Путин присвоил звание Народной артистки РФ Наталье Голубенцевой
Актриса Наталья Голубенцева. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Президент России Владимир Путин наградил званием Народной артистки РФ актрису Наталью Голубенцеву, долгие годы озвучивавшей зайца Степашку из детской передачи «Спокойной ночи, малыши!». Распоряжение президента опубликовано на официальном портале публикации правовых актов.
«Присвоить почётное звание Народный артист Российской Федерации Голубенцевой Наталье Александровне — артистке-кукловоду, волонтёру общества с ограниченной ответственностью «Спокойной ночи, малыши!» город Москва», — говорится в указе.
Ранее Владимир Путин удостоил звания Героя России космонавта-испытателя Константина Борисова. Также президент присвоил ему звание лётчика-космонавта.