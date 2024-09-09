Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Константину Борисову

«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта в составе экипажа МКС, присвоить звание Героя РФ Борисову Константину Сергеевичу — космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина», — указано в документе .

А ранее Life.ru рассказывал о том, что российский космонавт Кирилл Песков отправится на Международную космическую станцию (МКС) в феврале 2025 на борту американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX. Вместе с ним к неземному путешествию готовятся астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также сотрудник Японского агентства аэрокосмических исследований Такуя Онис.