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9 сентября, 11:02

Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Константину Борисову

Российский космонавт Константин Борисов. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Российский космонавт Константин Борисов. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Константину Борисову. Соответствущее распоряжение российского лидера появилось на портале публикования правовых актов.

«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта в составе экипажа МКС, присвоить звание Героя РФ Борисову Константину Сергеевичу — космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина», — указано в документе.

Тем же указом Владимира Путина Борисов получил звание лётчика-космонавта РФ.

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А ранее Life.ru рассказывал о том, что российский космонавт Кирилл Песков отправится на Международную космическую станцию (МКС) в феврале 2025 на борту американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX. Вместе с ним к неземному путешествию готовятся астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также сотрудник Японского агентства аэрокосмических исследований Такуя Онис.

Юрий Лысенко
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