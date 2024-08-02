Песков полетит в космос на корабле Илона Маска

Российский космонавт Кирилл Песков отправится на Международную космическую станцию (МКС) в феврале 2025 на борту американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

"По сообщению НАСА, космонавт "Роскосмоса" Кирилл Песков полетит на МКС на корабле Crew Dragon в феврале 2025 года", — уведомили в пресс-службе корпорации.

Компанию россиянину на борту Crew Dragon составят астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также сотрудник Японского агентства аэрокосмических исследований Такуя Ониси. Отправка международного экипажа на МКС состоится в рамках договора о перекрёстных полётах "Роскосмоса" и НАСА, добавили в сообщении.