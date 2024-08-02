Песков полетит в космос на корабле Илона Маска
"Роскосмос": Российский космонавт Песков отправится на МКС в феврале 2025
Российский космонавт Кирилл Песков. Обложка © ТАСС / Роскосмос Медиа / Н. Бережная
Российский космонавт Кирилл Песков отправится на Международную космическую станцию (МКС) в феврале 2025 на борту американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".
"По сообщению НАСА, космонавт "Роскосмоса" Кирилл Песков полетит на МКС на корабле Crew Dragon в феврале 2025 года", — уведомили в пресс-службе корпорации.
Компанию россиянину на борту Crew Dragon составят астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также сотрудник Японского агентства аэрокосмических исследований Такуя Ониси. Отправка международного экипажа на МКС состоится в рамках договора о перекрёстных полётах "Роскосмоса" и НАСА, добавили в сообщении.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что ближайший полёт Crew Dragon на МКС с россиянином в экипаже запланирован на 18 августа 2024 года. Нашу страну на борту будет представлять космонавт Александр Горбунов, с ним вместе отправятся астронавты NASA Зена Кардман, Ник Хейг и Стефани Уилсон.