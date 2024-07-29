Космонавт Матвеев завершил карьеру в отряде "Роскосмоса"
Денис Матвеев. Фото © Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина
Денис Матвеев, 126-й космонавт РФ, совершивший полёт на МКС в 2022 году, завершил работу в отряде "Роскосмоса" и стал наставником в ЦПК. О решении космонавта объявили в пресс-службе госкорпорации.
"29 июля 2024 года Герой России, лётчик-космонавт РФ Денис Матвеев завершил работу в отряде космонавтов "Роскосмоса". Денис Владимирович продолжит свою деятельность в ЦПК, занимаясь подготовкой космонавтов", – отметили в пресс-службе "Роскосмоса".
Руководство центра, коллеги и сотрудники ЦПК выразили ему благодарность за значимый вклад в пилотируемую космонавтику РФ. Они выразили уверенность в том, что он сможет применить свой опыт полётов в роли наставника космонавтов.
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