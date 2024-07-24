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24 июля, 11:42

Российский космонавт рассказал, как себя вести при встрече с пришельцами

Космонавт Артемьев пошутил, что при встрече с инопланетянами нужно сделать селфи

Олег Артемьев. Обложка © Telegram / "Роскосмос"

Олег Артемьев. Обложка © Telegram / "Роскосмос"

Российский космонавт-испытатель и герой РФ Олег Артемьев пошутил, что при встрече с инопланетянами первым делом нужно сделать селфи. Об этом он рассказал на фестивале новых медиа в мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске.

"У каждого есть смартфон, поэтому первое, что нужно делать, — это, конечно, сразу сделать селфи", — пошутил Артемьев в разговоре с участниками форума.

Космонавт также посоветовал снимать в этот момент всё происходящее, чтобы впоследствии учёные смогли оценить, как дальше поступать с этими пришельцами.

К слову, ранее большинство россиян призналось, что верит в существование жизни за пределами нашей планеты. Так, 57% соотечественников считает, что пришельцы посещали Землю.

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Наталья Демьянова
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