Российский космонавт рассказал, как себя вести при встрече с пришельцами

Российский космонавт-испытатель и герой РФ Олег Артемьев пошутил, что при встрече с инопланетянами первым делом нужно сделать селфи. Об этом он рассказал на фестивале новых медиа в мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске.

"У каждого есть смартфон, поэтому первое, что нужно делать, — это, конечно, сразу сделать селфи", — пошутил Артемьев в разговоре с участниками форума.

Космонавт также посоветовал снимать в этот момент всё происходящее, чтобы впоследствии учёные смогли оценить, как дальше поступать с этими пришельцами.