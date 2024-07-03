Большинство россиян верят, что инопланетяне посещали Землю

В Международный день НЛО журналисты провели опрос и выяснили, верят ли россияне в существование инопланетной жизни. Как передаёт kp.ru, больше половины наших соотечественников считают, что инопланетяне посещали нашу планету.

Согласно результатам опроса, так ответило 57% респондентов. В то же время 42% опрошенных скептически отнеслись к такой возможности и ответили, что такого не было. Стоит отметить, что при этом остался 1% смельчаков, которые решили высказаться по этому поводу в комментариях.

"Под определение НЛО может попасть что угодно. Я, например, тоже видел НЛО: когда искал по звуку в небе самолёт, увидел нечто, что летало вопреки законам физики. 10 лет я гордился тем, что своими глазами видел НЛО, пока не понял, что на самом деле это была шаровая молния", — заявил один из подписчиков "Комсомолки".

Другие предположили, что инопланетяне с нами не связываются, потому что они разумны. В то же время одна девушка рассказала о том, что её мама своими глазами видела огромный светящийся диск, который спустился к ней и улетел обратно в небо.