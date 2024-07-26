Космонавт Артемьев призвал с юмором относиться к верящим в плоскую Землю
Олег Артемьев. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / olegmks
Некоторые люди подвергают сомнению всё, даже общеизвестные факты о космосе и о том, что Земля круглая. По мнению космонавта-испытателя, Героя России Олега Артемьева, к ним следует относиться с юмором.
"Тут не надо обращать внимание и не надо стараться переспорить этих людей, [нужно] просто относиться к этому с юмором", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Подобные взгляды, считает космонавт, связаны с невежеством, хотя любой факт в жизни может быть подвержен сомнению.
Ранее Олег Артемьев рассказал, что делать при встрече с пришельцами. Космонавт пошутил, что в первую очередь необходимо сделать селфи. По его словам, это поможет учёным решить, что делать с инопланетянами.