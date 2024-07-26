Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июля, 08:18

Космонавт Артемьев призвал с юмором относиться к верящим в плоскую Землю

Олег Артемьев. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / olegmks

Олег Артемьев. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / olegmks

Некоторые люди подвергают сомнению всё, даже общеизвестные факты о космосе и о том, что Земля круглая. По мнению космонавта-испытателя, Героя России Олега Артемьева, к ним следует относиться с юмором.

"Тут не надо обращать внимание и не надо стараться переспорить этих людей, [нужно] просто относиться к этому с юмором", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Подобные взгляды, считает космонавт, связаны с невежеством, хотя любой факт в жизни может быть подвержен сомнению.

"Прогресс" неумолим: Как NASA и Илон Маск хотят затопить МКС без помощи России
"Прогресс" неумолим: Как NASA и Илон Маск хотят затопить МКС без помощи России

Ранее Олег Артемьев рассказал, что делать при встрече с пришельцами. Космонавт пошутил, что в первую очередь необходимо сделать селфи. По его словам, это поможет учёным решить, что делать с инопланетянами.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Новости науки
  • Роскосмос
  • мкс
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров