Космонавт Артемьев призвал с юмором относиться к верящим в плоскую Землю

Некоторые люди подвергают сомнению всё, даже общеизвестные факты о космосе и о том, что Земля круглая. По мнению космонавта-испытателя, Героя России Олега Артемьева, к ним следует относиться с юмором.

"Тут не надо обращать внимание и не надо стараться переспорить этих людей, [нужно] просто относиться к этому с юмором", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Подобные взгляды, считает космонавт, связаны с невежеством, хотя любой факт в жизни может быть подвержен сомнению.