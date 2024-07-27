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26 июля, 21:47

Новая миссия: Crew Dragon с космонавтом Горбуновым полетит к МКС 18 августа

Российский космонавт в составе экипажа Crew Dragon полетит к МКС 18 августа

Соглашение между "Роскосмосом" и NASA позволяет российским космонавтам летать на американских кораблях Crew Dragon. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Armiagov

Соглашение между "Роскосмосом" и NASA позволяет российским космонавтам летать на американских кораблях Crew Dragon. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Armiagov

Американский корабль Crew Dragon стартует к Международной космической станции (МКС) 18 августа, на борту будет российский космонавт Александр Горбунов. В состав экипажа миссии Crew9 также включены астронавты NASA Зена Кардман, Ник Хейг и Стефани Уилсон. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

Российский космонавт Александр Горбунов. Фото © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

Российский космонавт Александр Горбунов. Фото © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"

"Роскосмос" и NASA в июле 2022 года подписали соглашение о перекрёстных полетах в рамках программы МКС. Оно позволяет российским космонавтам летать на американских кораблях Crew Dragon, а американским астронавтам — на российских кораблях "Союз МС". Благодаря этому в случае отмены или значительной задержки запуска любого из кораблей на МКС всегда будет присутствовать как минимум один российский космонавт и один американский астронавт для обслуживания соответствующих сегментов станции.

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Ранее Life.ru сообщал, что 26 июня 2024 года экипаж МКС экстренно укрылся в спускаемых аппаратах после разрушения российского спутника "Ресурс-П" № 1. Это могло произойти из-за самопроизвольного взрыва двигателя спутника. В результате инцидента образовалось более 180 обломков, угрожающих станции.

Кирилл Сосновских
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