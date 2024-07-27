Новая миссия: Crew Dragon с космонавтом Горбуновым полетит к МКС 18 августа

Американский корабль Crew Dragon стартует к Международной космической станции (МКС) 18 августа, на борту будет российский космонавт Александр Горбунов. В состав экипажа миссии Crew9 также включены астронавты NASA Зена Кардман, Ник Хейг и Стефани Уилсон. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"Роскосмос" и NASA в июле 2022 года подписали соглашение о перекрёстных полетах в рамках программы МКС. Оно позволяет российским космонавтам летать на американских кораблях Crew Dragon, а американским астронавтам — на российских кораблях "Союз МС". Благодаря этому в случае отмены или значительной задержки запуска любого из кораблей на МКС всегда будет присутствовать как минимум один российский космонавт и один американский астронавт для обслуживания соответствующих сегментов станции.