Новая миссия: Crew Dragon с космонавтом Горбуновым полетит к МКС 18 августа
Российский космонавт в составе экипажа Crew Dragon полетит к МКС 18 августа
Соглашение между "Роскосмосом" и NASA позволяет российским космонавтам летать на американских кораблях Crew Dragon. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Armiagov
Американский корабль Crew Dragon стартует к Международной космической станции (МКС) 18 августа, на борту будет российский космонавт Александр Горбунов. В состав экипажа миссии Crew9 также включены астронавты NASA Зена Кардман, Ник Хейг и Стефани Уилсон. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
Российский космонавт Александр Горбунов. Фото © Telegram / Госкорпорация "Роскосмос"
"Роскосмос" и NASA в июле 2022 года подписали соглашение о перекрёстных полетах в рамках программы МКС. Оно позволяет российским космонавтам летать на американских кораблях Crew Dragon, а американским астронавтам — на российских кораблях "Союз МС". Благодаря этому в случае отмены или значительной задержки запуска любого из кораблей на МКС всегда будет присутствовать как минимум один российский космонавт и один американский астронавт для обслуживания соответствующих сегментов станции.
Ранее Life.ru сообщал, что 26 июня 2024 года экипаж МКС экстренно укрылся в спускаемых аппаратах после разрушения российского спутника "Ресурс-П" № 1. Это могло произойти из-за самопроизвольного взрыва двигателя спутника. В результате инцидента образовалось более 180 обломков, угрожающих станции.