"Скорее, был взрыв": Что заставило экипаж МКС экстренно укрыться в кораблях Девять космонавтов и астронавтов получили указание перейти в пристыкованные к станции спускаемые аппараты после поступления тревожного сообщения. 5 июля, 21:25 26 июня 2024 года в 10-м часу вечера по бортовому времени (это было около 16 часов по московскому времени) экипаж Международной космической станции получил команду перейти в спускаемые аппараты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrei Armiagov

Космический аппарат "Ресурс-П" № 1 мог разрушиться в результате самопроизвольного взрыва, предполагает ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. Он считает эту версию более вероятной, чем столкновение спутника с обломком космического мусора.

— Я думаю, это всё-таки произошло самопроизвольно. Скорее самопроизвольно. У него для управления был двигатель, в котором был, кажется, либо аммиак, либо гидразин. И то и другое может взорваться, — отметил в интервью Life.ru доктор физико-математических наук.

Напомним, 26 июня 2024 года в 10-м часу вечера по бортовому времени (это было около 16 часов по московскому времени) экипаж Международной космической станции получил команду перейти в спускаемые аппараты. На борту МКС сейчас работают девять космонавтов и астронавтов: Олег Кононенко, Николай Чуб, Александр Гребёнкин, Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанет Эппс, Трейси Дайсон, Сунита Уильямс и Барри Уилмор. Кстати, Сунита и Барри недавно прибыли на новом корабле Starliner, на борту которого в полёте обнаружили утечку газа, а перед стыковкой произошло отключение нескольких двигателей, и из-за этого астронавты несколько задержались на орбите, чему они, правда, только рады. Кроме Starliner, к станции сейчас пристыкованы корабли "Союз МС-25" и Crew Dragon Endeavour.

Экипаж провёл в кораблях около часа. Впоследствии сообщили, что причиной этой меры предосторожности стало разрушение спутника в космосе. По данным компании по отслеживанию околоземного пространства LeoLabs, образовалось не менее 180 обломков.

Как заявило Космическое командование США, разрушился уже не работающий российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" № 1. Спутники серии "Ресурс-П" предназначены для составления спутниковых карт, отслеживания природных явлений, поиска месторождений полезных ископаемых. Конкретно этот аппарат был запущен в 2013 году и успешно проработал до 2021-го, после чего был выведен из эксплуатации и представлял собой многотонный объект космического мусора. По информации ракетно-космического центра "Прогресс", "Ресурс-П" № 1 выведен из состава спутниковой группировки из-за отказа бортовой аппаратуры.

Как рассказал Натан Эйсмонт, при выведении космического аппарата из эксплуатации положено по специальным командам с Земли стравливать из него остатки топлива и всех внутренних газов, продувать баки, а в самом конце — обесточивать.

— По-видимому, они (при выведении "Ресурса-П" № 1 из эксплуатации. — Прим. Life.ru) не вполне эти требования выполнили, хотя в основном их все стараются выполнять, — говорит ведущий научный сотрудник ИКИ РАН.

В годы работы аппарат летал на высоте 475 километров, после завершения миссии постепенно снижался естественным образом и, по расчётам, к концу 2024 года должен был войти в плотные слои атмосферы и сгореть в них полностью или почти полностью. В момент инцидента зонд был в 355 километрах над Землёй. Сообщалось, что облако его разлетевшихся обломков имело параметры орбиты 350 на 363 километра. Отметим, высота полёта МКС — 400 с небольшим километров. По прогнозам Натана Эйсмонта, обломки задержатся в космосе не больше года, после чего сгорят в атмосфере.

Он добавил, что уже много лет на уровне ООН действует требование так настроить параметры орбиты космического аппарата, чтобы он после завершения работы не провёл в космосе больше 12 лет в качестве мусора, а в последнее время эти сроки сокращают.

Авторы Адель Романенкова