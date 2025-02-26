Киев решил полностью заблокировать пути отступления для своих войск в Курской области. В этой связи были созданы заградительные отряды, которые препятствуют украинским солдатам покинуть поле боя. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в российских силовых структурах.

Согласно информации издания, заградительные отряды были развернуты по всему курскому направлению с целью предотвратить уход украинских военных с занимаемых позиций в регионе.

«Несмотря на значительные потери, противник всеми силами пытается остановить продвижение наших войск — заградительные отряды ВСУ действуют на всех участках», — отметил неназванный источник агентства.