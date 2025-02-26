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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
26 февраля, 08:45

Киев с помощью тактики нацистов отрезал ВСУ пути отхода из Курской области

ТАСС: На всех участках Курского направления действуют заградотряды ВСУ

Киев решил полностью заблокировать пути отступления для своих войск в Курской области. В этой связи были созданы заградительные отряды, которые препятствуют украинским солдатам покинуть поле боя. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в российских силовых структурах.

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Согласно информации издания, заградительные отряды были развернуты по всему курскому направлению с целью предотвратить уход украинских военных с занимаемых позиций в регионе.

«Несмотря на значительные потери, противник всеми силами пытается остановить продвижение наших войск — заградительные отряды ВСУ действуют на всех участках», — отметил неназванный источник агентства.

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Ранее также сообщалось, что украинские силы готовятся к отступлению из Курской области и намерены оставить ранее оккупированные территории.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Марина Фещенко
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