Забрать части тел: На радиоперехват попал страшный приказ командиров ВСУ под Курском
ВСУ отрезают конечности убитых товарищей в Курской области для идентификации
Командиры ВСУ приказывают отрезать конечности и пальцы своим же бойцам после гибели для их идентификации. Украинская сторона не успевает эвакуировать тела ликвидированных солдат, но им необходимо зафиксировать потери, рассказали бойцы российской группировки войск «Север» РИА «Новости».
Наши парни услышали эту информацию в момент радиоперехватов переговоров 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. По их словам, теперь конечности будут отправлять родственникам бойцов ВСУ для дальнейшей идентификации с помощью анализа ДНК.
«Данный факт говорит о том, что противник намеревается не забирать тела, а делать оперативную перегруппировку всё дальше в глубину Сумской области», — сказал один из военных.
Ранее Life.ru рассказал, что солдаты ВСУ отправляют оружия и боеприпасы по почте. Бойцы используют компанию «Новая почта» для того, чтобы отгрузить военные товары. Там постоянно видят украинских солдат и часто собирается целая очередь из 180-190 человек. В подобных посылках лежат гранаты, автоматы, снайперские винтовки, прицелы, помповые ружья и патроны.
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