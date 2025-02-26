Командиры ВСУ приказывают отрезать конечности и пальцы своим же бойцам после гибели для их идентификации. Украинская сторона не успевает эвакуировать тела ликвидированных солдат, но им необходимо зафиксировать потери, рассказали бойцы российской группировки войск «Север» РИА «Новости».

Наши парни услышали эту информацию в момент радиоперехватов переговоров 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. По их словам, теперь конечности будут отправлять родственникам бойцов ВСУ для дальнейшей идентификации с помощью анализа ДНК.

«Данный факт говорит о том, что противник намеревается не забирать тела, а делать оперативную перегруппировку всё дальше в глубину Сумской области», — сказал один из военных.