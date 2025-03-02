ВС РФ авиабомбами разбили расположение 127-й бригады ВСУ в Зелёном Гае

Подразделения ВС РФ атаковали авиабомбами позиции ВСУ в посёлке Зелёный Гай на границе ДНР. Об этом доложил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

«В посёлке Зеленый Гай, расположенном к северу от Нового Комара, наши войска ударили корректируемыми авиабомбами по расположению 127-й бригады ВСУ из Харькова», — сказал Рогов.

Общественник добавил, что там ликвидировали десятки танков, БМП Bradley, одну САУ Caesar и шесть бронемашин. Также уничтожено около 40 бойцов ВСУ, ещё 80 ранены. Разбиты были два склада боеприпасов. Эта серия ослабит позиции киевского режима на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.