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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
2 марта, 08:10

ВС РФ авиабомбами разбили расположение 127-й бригады ВСУ в Зелёном Гае

Подразделения ВС РФ атаковали авиабомбами позиции ВСУ в посёлке Зелёный Гай на границе ДНР. Об этом доложил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

«В посёлке Зеленый Гай, расположенном к северу от Нового Комара, наши войска ударили корректируемыми авиабомбами по расположению 127-й бригады ВСУ из Харькова», — сказал Рогов.

Общественник добавил, что там ликвидировали десятки танков, БМП Bradley, одну САУ Caesar и шесть бронемашин. Также уничтожено около 40 бойцов ВСУ, ещё 80 ранены. Разбиты были два склада боеприпасов. Эта серия ослабит позиции киевского режима на стыке ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей.

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Недавно военнослужащие ВС РФ отрезали группу ВСУ от основных сил противника в лесопосадке на Купянском участке фронта. В этом направлении продолжаются штурмовые действия. Теперь враг не может отойти к своим.

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Life.ru / Шедеврум

Николай Рюмин
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