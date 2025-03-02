Украинскую группировку отрезали от основных сил на Купянском участке фронта

Военнослужащие ВС РФ отрезали группу ВСУ от основных сил противника в лесопосадке на Купянском участке фронта. Об этом сообщил командир одного из подразделений группировки войск «Запад» с позывным Контора.

«Активные штурмовые действия сейчас там ведутся. Процентов на 70 мы её (лесопосадку. — Прим. Life.ru) забрали. На южной части данной лесополосы, там ещё сидит небольшая группа противника. Около пяти-восьми человек сидит до сих пор», — сказал собеседник в разговоре с РИА «Новости».

Подобраться к своим противнику не удастся, так как все пути подхода полностью контролируются бойцами группировки «Запад», пояснил военнослужащий. Сейчас ВСУ используют только гексакоптеры для сброса боеприпасов и пищи, однако и это им удаётся с трудом. Тем временем российские штурмовики продолжают двигаться по участку фронта, уничтожая вражеские БПЛА.