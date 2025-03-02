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2 марта, 05:08

«Идёт, идёт, идёт. Есть! Красавчик!» Дроноводы РФ филигранно поразили командный пункт ВСУ под Херсоном

МО: Расчёт БПЛА ВДВ уничтожил украинский командный пункт на правом берегу Днепра

Командно-наблюдательный пункт ВСУ уничтожен российскими дроноводами на правом берегу Днепра. Кадрами удара по противнику в Херсонской области поделились в Минобороны РФ.

На записи видно, что украинские боевики пытались спрятаться в полуразрушенном частном доме. Беспилотник филигранно миновал разбитые стены и взорвался внутри.

«Идёт, идёт, идёт. Есть! Красавчик!» — комментирует атаку один из бойцов.

Боевая работа расчёта дроноводов. Видео © Telegram / Минобороны России

ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили десятки иностранных инструкторов на Украине
ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили десятки иностранных инструкторов на Украине

Ранее западные аналитики восхитились тактикой штурмовых отрядов ВС РФ. Военнослужащие стали чаще брать с собой FPV-дроны, чтобы операторы БПЛА оперативнее поражали цели перед пехотой.

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Telegram / Минобороны России

Тимур Хингеев
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