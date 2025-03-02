«Идёт, идёт, идёт. Есть! Красавчик!» Дроноводы РФ филигранно поразили командный пункт ВСУ под Херсоном
МО: Расчёт БПЛА ВДВ уничтожил украинский командный пункт на правом берегу Днепра
Командно-наблюдательный пункт ВСУ уничтожен российскими дроноводами на правом берегу Днепра. Кадрами удара по противнику в Херсонской области поделились в Минобороны РФ.
На записи видно, что украинские боевики пытались спрятаться в полуразрушенном частном доме. Беспилотник филигранно миновал разбитые стены и взорвался внутри.
«Идёт, идёт, идёт. Есть! Красавчик!» — комментирует атаку один из бойцов.
Боевая работа расчёта дроноводов. Видео © Telegram / Минобороны России
Ранее западные аналитики восхитились тактикой штурмовых отрядов ВС РФ. Военнослужащие стали чаще брать с собой FPV-дроны, чтобы операторы БПЛА оперативнее поражали цели перед пехотой.
Telegram / Минобороны России