Новости СВО. Окружение Малой Локни, боевиков ВСУ давят под Краматорском, на жизнь Зеленского уже делают ставки, 3 марта ВСУ испытывают проблемы после того, как ВС РФ взяли под контроль трассу на Суджу, Киев пытается получить красивую картинку из Дзержинска — дайджест Life.ru. 2 марта, 21:07 Работа расчёта 152-мм пушки 2А36 «Гиацинт-Б» в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска ударили по тыловым районам. По сообщению Министерства обороны, наши ракеты прилетели на военные аэродромы противника, объекты газопереработки, а также в цеха по производству беспилотных летательных аппаратов и места их хранения. Вместе с этим на нескольких направлениях фиксируется продвижение наших войск.

Донецкая Народная Республика, 3 марта

В Донецкой Народной Республике противоречивая ситуация складывается в освобождённом Торецке. Ряд источников говорит о начавшемся там контрнаступлении ВСУ. Юрий Подоляка считает, что цель у них — войти в центр города и вынудить отступить наши войска из ряда районов. Так Киев получит очередную красивую картинку. «Диванный генштаб» отмечает, что в Торецк противник забегает группами.

— Никаких свидетельств присутствия организованных крупных украинских сил в Торецке на текущий момент нет. Все перемоги высосаны из мутных привязок проукраинских осинтеров, — пояснили авторы канала.

Разведчики 252-го полка 3-й дивизии к западу от Макеевки обнаружили и уничтожили британскую самоходную артустановку AS-90. Видео © Telegram / sashakots

На других направлениях в ДНР наши войска без остановки движутся вперёд. Под Ямполовкой враг выбит из двух балок. За этот участок фронта шли долгие бои, и ВСУ его тотально контролировали. ВС РФ подходят к Торскому. Чтобы сдержать наше наступление под Покровском, Киев бросил сюда лучшие подразделения дроноводов.

Курская область, 3 марта

240 военнослужащих ВСУ ликвидировано за последние сутки в Курской области. Также разбиты две американские самоходные артиллерийские установки Paladin. Может показаться, что потери украинских войск сократились, но и их количество на нашей территории снижается. Повлияло на это взятие под огневой контроль трассы, соединяющей Сумы и Суджу.

Расчёт барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил боевую машину ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / mod_russia

— Ухудшение снабжения уже сказывается на способности ВСУ удерживать фронт, что обеспечило недавние успехи ВС РФ в районе Малой Локни и Викторовки. При сохранении этого эффекта можно ожидать, что проблемы с логистикой будут и дальше затруднять для ВСУ удержание оставшихся позиций, — пишет военный аналитик Борис Рожин.

Как раз в Малую Локню ВС РФ уже удалось войти. Наступление идёт с двух сторон.

Украина больше не получит денег США

Министр торговли Соединённых Штатов Говард Латник заявил в эфире Fox News, что Вашингтон больше не будет спонсировать Киев. Однако есть условие, при котором финансирование восстановится. Для этого Владимиру Зеленскому нужно приехать в США с мирными инициативами.

Советник президента Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в беседе с CNN продолжил унижать киевского диктатора.

— Зеленский — как бывшая, которая просто хочет поспорить о том, что вы сказали девять лет назад вместо того, чтобы развивать отношения, — сказал он, добавив, что никаких гарантий безопасности для Украины не будет. Госсекретарь Рубио говорит, что обсуждать их не будут как минимум до того момента, пока идут боевые действия. Мало того, про НАТО тоже можно забыть.

Похоже, что Зеленский настолько отторгает от себя всех, что даже 34% опрошенных американцев видят в России союзника. Согласно исследованию канала CBS, точно такое же количество называет нас врагами, правда, мы денег у США не берём и представители Москвы не устраивают концерты в Овальном кабинете.

Кроме того, букмекеры в США уже начали принимать ставки на жизнь Зеленского. Пока перевешивает печальный финал главы киевского режима.

Как в Британии приняли Зеленского

После провала Зеленского в США он отправился в Лондон. Здесь его ждали с распростёртыми объятиями. The Telegraph предполагает, что после поездки в Великобританию главарь киевского режима почувствовал облегчение. Дело дошло до того, что сам британский король принял бывшего комика.

— Его Величество явно поддерживает украинцев и их лидера, и его не слишком заботит, что об этом думают в Москве или Вашингтоне. Как и наш монарх, британский народ испытывает глубокое восхищение перед нацией, которая защищает не только свою свободу, но и нашу, — говорится в статье.

Стармер заявил, что Великобритания выделит Украине дополнительно $1,6 млрд для военных закупок, включая ракеты для ПВО.

Антикризисный материал у пропагандистов из Великобритании получился. Не хватает только какой-то провокации на самой Украине. Например, удара по Чернобыльской АЭС. Но в Европе и Европейском союзе не все готовы до последнего быть с Зеленским.

Словакия идёт против ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не поддержит решение саммита ЕС, который должен пройти 6 марта 2025 года, если там не будет слов о перемирии в боевых действиях на Украине. Кроме того, он написал, что Словакия отказывается поддерживать Киев в вопросах экономики и обороны.

— Словакия требует, чтобы в итогах саммита была чётко сформулирована необходимость повторного открытия транзита газа через Украину в Словакию и Западную Европу, — подчеркнул он.

Позиция Фицо понятна, но Европа его вряд ли поддержит. Дело в том, что лидеры ЕС готовы спонсировать Украину дальше. Президент Франции Эмманюэль Макрон признался, что на саммите может быть согласована поддержка режима Зеленского на сотни миллиардов евро, а значит, никакого мира не будет.

Авторы Даниил Черных