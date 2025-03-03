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3 марта, 12:05

Российские десантники зачистили Огнеупорный комбинат в Часовом яре и штурмуют центр города

Военкор Лапик: ВС РФ взяли Огнеупорный комбинат в Часовом Яре

Российские десантники взяли под контроль Огнеупорный комбинат в Часовом Яре ДНР и приступили к штурму многоэтажной застройки в центральной части города. Видео с работой подразделений ВС РФ опубликовал военкор Игорь Лапик.

В центре Часова Яра начались бои за жилую застройку. Видео © Telegram / Zvezdanews

«Свежие кадры Часова Яра в его нынешнем состоянии по телевидению показываются впервые. Десантники взяли Огнеупорный комбинат и сейчас штурмуют центральный район города с многоэтажной застройкой», — сообщил военный корреспондент телеканала «Звезда».

Пушилин: Украина перебрасывает в Часов Яр резервные силы
Пушилин: Украина перебрасывает в Часов Яр резервные силы

Ранее замкомотряда «Тигр» ВС РФ рассказал, что ВСУ перекинули в Часов Яр элитный специальный батальон операторов БПЛА «Птицы Мадьяра». Подобный шаг украинского командования говорит, что ситуация в городе складывается для Киева очень печально.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Юрий Лысенко
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