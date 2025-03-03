Российские десантники зачистили Огнеупорный комбинат в Часовом яре и штурмуют центр города

Российские десантники взяли под контроль Огнеупорный комбинат в Часовом Яре ДНР и приступили к штурму многоэтажной застройки в центральной части города. Видео с работой подразделений ВС РФ опубликовал военкор Игорь Лапик.

В центре Часова Яра начались бои за жилую застройку. Видео © Telegram / Zvezdanews

«Свежие кадры Часова Яра в его нынешнем состоянии по телевидению показываются впервые. Десантники взяли Огнеупорный комбинат и сейчас штурмуют центральный район города с многоэтажной застройкой», — сообщил военный корреспондент телеканала «Звезда».