Российские десантники зачистили Огнеупорный комбинат в Часовом яре и штурмуют центр города
Военкор Лапик: ВС РФ взяли Огнеупорный комбинат в Часовом Яре
Российские десантники взяли под контроль Огнеупорный комбинат в Часовом Яре ДНР и приступили к штурму многоэтажной застройки в центральной части города. Видео с работой подразделений ВС РФ опубликовал военкор Игорь Лапик.
В центре Часова Яра начались бои за жилую застройку. Видео © Telegram / Zvezdanews
«Свежие кадры Часова Яра в его нынешнем состоянии по телевидению показываются впервые. Десантники взяли Огнеупорный комбинат и сейчас штурмуют центральный район города с многоэтажной застройкой», — сообщил военный корреспондент телеканала «Звезда».
Ранее замкомотряда «Тигр» ВС РФ рассказал, что ВСУ перекинули в Часов Яр элитный специальный батальон операторов БПЛА «Птицы Мадьяра». Подобный шаг украинского командования говорит, что ситуация в городе складывается для Киева очень печально.
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