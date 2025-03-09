«Мы любим вас»: Бойцы ВС РФ поздравили россиянок с 8 Марта из подземной трубы под Суджей
Штурмовики ВС РФ поздравили россиянок с 8 Марта из трубы газопровода под Суджей
Штурмовики ВС РФ поздравили россиянок с 8 Марта из трубы газопровода под Суджей. Видео с поздравлениями опубликовали в телеграм-канале «Военкоры Русской Весны».
Поздравления с 8 Марта от штурмовиков ВС РФ. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
«Наши милые дамы, мы поздравляем вас с 8 Марта из трубы. Желаем вам всего самого лучшего, всего самого светлого», — сказал один из военнослужащих.
Российские военные пожелали дамам оставаться всегда такими же красивыми и прекрасными. Тогда, по их словам, всё будет хорошо.
Напомним, что ранее появилось видео из подземной трубы, по которой наши бойцы зашли в тыл Вооружённой силы Украины в Судже. Российские штурмовики сумели врезаться в газопровод Уренгой – Помары – Ужгород и продвигались по нему, что позволило им избежать минных полей и атак FPV-дронов. Таким образом, они оказались на окраине Суджи в зоне жилой застройки. Всего таким уникальным способом было переброшено около 100 человек.
Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны