«Мы любим вас»: Бойцы ВС РФ поздравили россиянок с 8 Марта из подземной трубы под Суджей

Штурмовики ВС РФ поздравили россиянок с 8 Марта из трубы газопровода под Суджей. Видео с поздравлениями опубликовали в телеграм-канале «Военкоры Русской Весны».

Поздравления с 8 Марта от штурмовиков ВС РФ. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

«Наши милые дамы, мы поздравляем вас с 8 Марта из трубы. Желаем вам всего самого лучшего, всего самого светлого», — сказал один из военнослужащих.

Российские военные пожелали дамам оставаться всегда такими же красивыми и прекрасными. Тогда, по их словам, всё будет хорошо.