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8 МАРТА

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9 марта, 15:16

«Мы любим вас»: Бойцы ВС РФ поздравили россиянок с 8 Марта из подземной трубы под Суджей

Штурмовики ВС РФ поздравили россиянок с 8 Марта из трубы газопровода под Суджей

Штурмовики ВС РФ поздравили россиянок с 8 Марта из трубы газопровода под Суджей. Видео с поздравлениями опубликовали в телеграм-канале «Военкоры Русской Весны».

Поздравления с 8 Марта от штурмовиков ВС РФ. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

«Наши милые дамы, мы поздравляем вас с 8 Марта из трубы. Желаем вам всего самого лучшего, всего самого светлого», — сказал один из военнослужащих.

Российские военные пожелали дамам оставаться всегда такими же красивыми и прекрасными. Тогда, по их словам, всё будет хорошо.

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Напомним, что ранее появилось видео из подземной трубы, по которой наши бойцы зашли в тыл Вооружённой силы Украины в Судже. Российские штурмовики сумели врезаться в газопровод Уренгой – Помары – Ужгород и продвигались по нему, что позволило им избежать минных полей и атак FPV-дронов. Таким образом, они оказались на окраине Суджи в зоне жилой застройки. Всего таким уникальным способом было переброшено около 100 человек.

Обложка ©

Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Алена Пенчугина
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