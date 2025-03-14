Зеленский назвал крах ВСУ в Курской области «выполненной операцией»

Операция Украиских сил в Курской области выполнила свою задачу. На её конец намекнул Владимир Зеленский.

«Ситуация сейчас очень сложная. Я могу только поблагодарить наших воинов за эту операцию. Она свою задачу выполнила», — заявил Зеленский.