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14 марта, 18:01

Зеленский назвал крах ВСУ в Курской области «выполненной операцией»

Зеленский: Операция ВСУ в Курской области «свою задачу выполнила»

Операция Украиских сил в Курской области выполнила свою задачу. На её конец намекнул Владимир Зеленский.

«Ситуация сейчас очень сложная. Я могу только поблагодарить наших воинов за эту операцию. Она свою задачу выполнила», — заявил Зеленский.

По его словам, на Харьковском и Восточном направлениях якобы «спало давление» на подразделения ВСУ.

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Напомним, что ранее американский лидер Дональд Трамп попросил президента РФ Владимира Путина «пощадить» окружённых бойцов ВСУ в Курской области. В ответ глава государства пообещал, что в случае сложения оружия боевикам сохранят жизнь и обеспечат достойное обращение.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Наталья Демьянова
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