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18 марта, 18:41

В Белгородской области FPV-дрон попал в машину, ранена женщина

В Ракитянском районе Белгородской области FPV-дрон ВСУ атаковал движущийся легковой автомобиль. В результате удара тяжёлые раны получила женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями спины попутным транспортом доставили в Ракитянскую ЦРБ», написал Гладков.

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Автомобиль также получил повреждения. Всё произошло на участке трассы Святославка — Ракитное. Губернатор уточнил, что пострадавшей сейчас оказывают всю необходимую помощь.

Ранее в зоне спецоперации обнаружили украинский дрон с необычным дизайном. Удалось увидеть, что он имеет форму, напоминающую слоновью голову с хоботом. Однако при взгляде с другого ракурса возникает более четкое представление о его модели. Опознать конкретную модель дрона пока не удалось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Лия Мурадьян
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