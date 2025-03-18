В Белгородской области FPV-дрон попал в машину, ранена женщина
В Ракитянском районе Белгородской области FPV-дрон ВСУ атаковал движущийся легковой автомобиль. В результате удара тяжёлые раны получила женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями спины попутным транспортом доставили в Ракитянскую ЦРБ», — написал Гладков.
Автомобиль также получил повреждения. Всё произошло на участке трассы Святославка — Ракитное. Губернатор уточнил, что пострадавшей сейчас оказывают всю необходимую помощь.
Ранее в зоне спецоперации обнаружили украинский дрон с необычным дизайном. Удалось увидеть, что он имеет форму, напоминающую слоновью голову с хоботом. Однако при взгляде с другого ракурса возникает более четкое представление о его модели. Опознать конкретную модель дрона пока не удалось.
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