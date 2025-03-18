В Белгородской области FPV-дрон попал в машину, ранена женщина

В Ракитянском районе Белгородской области FPV-дрон ВСУ атаковал движущийся легковой автомобиль. В результате удара тяжёлые раны получила женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями спины попутным транспортом доставили в Ракитянскую ЦРБ», — написал Гладков.

Автомобиль также получил повреждения. Всё произошло на участке трассы Святославка — Ракитное. Губернатор уточнил, что пострадавшей сейчас оказывают всю необходимую помощь.