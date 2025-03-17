«‎Перехватчик с хоботом»: Дрон-разведчик заснял в небе неизвестный украинский БПЛА

В зоне спецоперации заметили украинский дрон причудливой формы, опознать его модель не удалось. Внешне он напоминает слоновью голову с хоботом, однако с другого ракурса ситуация выглядит яснее. Видео опубликовал у себя в телеграм-канале военный блогер Кирил Фёдоров.

Дрон с другого ракурса. Фото © Telegram / Кирилл Фёдоров

«Предполагается, что это ещё один украинский перехватчик, очень странно выглядящий», — написал автор.

Загадочный дрон ВСУ. Видео © Telegram / Кирилл Фёдоров

Аппарат заметил в небе российский дрон-разведчик. БПЛА внешне выглядит так, как будто его собрали из изоленты, фанеры и одного валенка, однако смертоносному оружию не всегда требуется внушительный внешний вид.

Блогер отметил, что дрон может оказаться новой разработкой самолётного типа. Раньше аппаратов подобной формы никто не видел.