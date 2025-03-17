«Перехватчик с хоботом»: Дрон-разведчик заснял в небе неизвестный украинский БПЛА
Военный блогер Фёдоров: В зоне СВО сняли на видео украинский БПЛА странной формы
Необычный беспилотник. Обложка © Telegram / Кирилл Фёдоров
В зоне спецоперации заметили украинский дрон причудливой формы, опознать его модель не удалось. Внешне он напоминает слоновью голову с хоботом, однако с другого ракурса ситуация выглядит яснее. Видео опубликовал у себя в телеграм-канале военный блогер Кирил Фёдоров.
Дрон с другого ракурса. Фото © Telegram / Кирилл Фёдоров
«Предполагается, что это ещё один украинский перехватчик, очень странно выглядящий», — написал автор.
Загадочный дрон ВСУ. Видео © Telegram / Кирилл Фёдоров
Аппарат заметил в небе российский дрон-разведчик. БПЛА внешне выглядит так, как будто его собрали из изоленты, фанеры и одного валенка, однако смертоносному оружию не всегда требуется внушительный внешний вид.
Блогер отметил, что дрон может оказаться новой разработкой самолётного типа. Раньше аппаратов подобной формы никто не видел.
Возможно, это такой же «дрон Франкеншейна», собранный из обломков других БПЛА, о которых Life.ru рассказывал ранее. Украинская армия уже применяла беспилотники кустарного производства для своей крупной атаки на Московский регион.