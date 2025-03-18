Путин указал Трампу на «существенные моменты» в идее перемирия с Украиной

В телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин отметил важные аспекты, касающиеся организации 30-дневного перемирия на Украине, которое предложил американский президент. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

«В контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия с российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ», — говорится в сообщении.