Песков прокомментировал американский анонс встречи РФ и США в Саудовской Аравии 23 марта

Россия и США скоро договорятся о следующих контактах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Как раз в эти часы — и сегодня, и завтра — будут дополнительные согласования точных дат следующих контактов и составов», — сказал представитель Кремля на брифинге и пообещал предоставить информацию после согласования.