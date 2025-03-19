Песков прокомментировал американский анонс встречи РФ и США в Саудовской Аравии 23 марта
Песков: Россия и США скоро договорятся о следующих контактах
Россия и США скоро договорятся о следующих контактах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
«Как раз в эти часы — и сегодня, и завтра — будут дополнительные согласования точных дат следующих контактов и составов», — сказал представитель Кремля на брифинге и пообещал предоставить информацию после согласования.
Таким образом Песков прокомментировал заявление спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа о том, что 23 марта в Саудовской Аравии пройдёт следующий раунд переговоров России и Соединённых Штатов.
Напомним, накануне состоялся телефонный разговор Путина и американского президента. После него Белый дом сообщил, что стороны решили начать переговоры о ситуации на Украине на территории Ближнего Востока. Лидеры двух стран подчеркнули, что для достижения мира необходимо в первую очередь прекратить удары по объектам энергетики и инфраструктуры. Также бсудили «технические переговоры», которые помогут остановить огонь в Чёрном море и стремиться к стабильному миру. Подробности беседы лидеров доступны в материале Life.ru.
Life.ru