Путин не отменил команду прекратить удары по энергообъектам после провокации ВСУ
Вопреки провокациям со стороны Киева, никаких других указаний от российского лидера Владимира Путина, кроме приказа о прекращении огня по энергоинфраструктуре Украины, не поступало. Соответствующее заявление в беседе с журналистами сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Таким образом он ответил на вопрос ТАСС о том, сохраняет ли Россия паузу в ударах по энергетическим объектам в качестве жеста доброй воли. Ответ был однозначным: таких команд от президента не было. Также он добавил, что договорённость о прекращении огня касается только объектов энергетики.
Накануне состоялся телефонный разговор Путина и главы США, продлившийся около двух с половиной часов. В ходе беседы президенты договорились о совместных усилиях по регуляции отношений между странами. Также Путин сообщил американскому коллеге, что бойцам группировки ВСУ в Курской области сохранят жизнь, если они сдадутся Армии России. Кроме того, глава государства отдал приказ российским военным прекратить обстрелы украинских энергообъектов. После данного приказа наши бойцы сбили свои же БПЛА, летевшие на Украину.
Life.ru