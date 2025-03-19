Вопреки провокациям со стороны Киева, никаких других указаний от российского лидера Владимира Путина, кроме приказа о прекращении огня по энергоинфраструктуре Украины, не поступало. Соответствующее заявление в беседе с журналистами сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос ТАСС о том, сохраняет ли Россия паузу в ударах по энергетическим объектам в качестве жеста доброй воли. Ответ был однозначным: таких команд от президента не было. Также он добавил, что договорённость о прекращении огня касается только объектов энергетики.