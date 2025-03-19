МО РФ: Удары ВСУ по энергообъектам — провокация для срыва предложений Трампа
ВСУ пытались атаковать энергетическую инфраструктуру России с целью сорвать мирные инициативы президента США Дональда Трампа. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ, назвав действия Киева провокацией.
«Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США», — указано в сообщении оборонного ведомства.
Напомним, ранее ВСУ атаковали БПЛА нефтебазу на Кубани. Из-за пожара работу объекта пришлось приостановить, было эвакуировано 30 работников предприятия. Площадь возгорания на энергообъекте увеличилась до 1,7 тысячи квадратных метров.
Напомним, во вторник, 18 марта, прошли телефонные переговоры Путина и президента США. Они продолжались порядка двух с половиной часов, что стало новым рекордом. РФ и США договорились работать над нормализацией отношений стран. Также Путин поддержал предложение заокеанского коллеги о 30-дневном отказе от ударов по энергетической инфраструктуре.
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