Главного соперника Эрдогана на выборах приговорили к почти двум годам тюрьмы

Стамбульский суд приговорил оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу к 1 году и 8 месяцам тюрьмы по делу об оскорблении прокурора. О решении суда сообщил телеканал Habertürk из зала заседания. Защита планирует обжаловать приговор.

Уточняется, что суд не запретил Имамоглу заниматься политикой, хотя такое требование выдвигало обвинение.