Главного соперника Эрдогана на выборах приговорили к почти двум годам тюрьмы
Мэра Стамбула приговорили к 1 году и 8 месяцам по делу об оскорблении прокурора
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Стамбульский суд приговорил оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу к 1 году и 8 месяцам тюрьмы по делу об оскорблении прокурора. О решении суда сообщил телеканал Habertürk из зала заседания. Защита планирует обжаловать приговор.
Уточняется, что суд не запретил Имамоглу заниматься политикой, хотя такое требование выдвигало обвинение.
Слушания проходят в стамбульской тюрьме Силиври, где мэр находится под стражей с марта по обвинению в коррупции. На заседании присутствовали лидер поддерживающей Имамоглу Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель, а также адвокаты осуждённого.
Напомним, в Турции полиция арестовала мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупционных схемах, отмывании денег и связях с террористами. Оппозиционный политик рассматривается как основной конкурент действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и способен бросить ему вызов на предстоящих выборах. Имамоглу отрицает свою причастность к вменяемым ему нарушениям, заявляя о политической подоплеке своего ареста. Последователи оппозиционера организовали акции протеста в Анкаре в знак несогласия с уголовным преследованием. Имамоглу, в свою очередь, публично призывает к массовым протестам и борьбе за будущее Турции.