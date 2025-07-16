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Регион
16 июля, 13:29

Главного соперника Эрдогана на выборах приговорили к почти двум годам тюрьмы

Мэра Стамбула приговорили к 1 году и 8 месяцам по делу об оскорблении прокурора

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Стамбульский суд приговорил оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу к 1 году и 8 месяцам тюрьмы по делу об оскорблении прокурора. О решении суда сообщил телеканал Habertürk из зала заседания. Защита планирует обжаловать приговор.

Уточняется, что суд не запретил Имамоглу заниматься политикой, хотя такое требование выдвигало обвинение.

Слушания проходят в стамбульской тюрьме Силиври, где мэр находится под стражей с марта по обвинению в коррупции. На заседании присутствовали лидер поддерживающей Имамоглу Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель, а также адвокаты осуждённого.

Не только Таркан: Кто из турецких звёзд поддержал протесты в защиту мэра Стамбула Экрема Имамоглу
Не только Таркан: Кто из турецких звёзд поддержал протесты в защиту мэра Стамбула Экрема Имамоглу

Напомним, в Турции полиция арестовала мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупционных схемах, отмывании денег и связях с террористами. Оппозиционный политик рассматривается как основной конкурент действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и способен бросить ему вызов на предстоящих выборах. Имамоглу отрицает свою причастность к вменяемым ему нарушениям, заявляя о политической подоплеке своего ареста. Последователи оппозиционера организовали акции протеста в Анкаре в знак несогласия с уголовным преследованием. Имамоглу, в свою очередь, публично призывает к массовым протестам и борьбе за будущее Турции.

Александра Мышляева
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