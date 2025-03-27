Не только Таркан: Кто из турецких звёзд поддержал протесты в защиту мэра Стамбула Экрема Имамоглу
Уже неделю в крупных городах Турции не стихают протесты в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Оппозиционного политика открыто поддерживают многие звёзды кино и эстрады. Кто выступает за мэра, а кто против?
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Zuma Фото © Кадр из фильма «Запретная любовь», «Великолепный век» / Kinopoisk © Youtube / Tarkan
Имамоглу обвиняется в коррупции и пособничестве терроризму. Тем не менее сторонники лидера турецкой оппозиции считают, что причина задержания — попытка помешать ему баллотироваться на выборах президента страны. Имамоглу — главный оппонент действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Впрочем, пока дальнейшая судьба политика непонятна. 19 марта его задержали, а 23 марта арестовали. От исполнения обязанностей мэра Стамбула Имамоглу отстранили.
Таркан
Турецкий певец Таркан. Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Открыто выступил в поддержку опального мэра Стамбула певец Таркан. Он заявил, что испытывает гордость за соотечественников, которые выходят на улицы и не боятся участвовать в протестах. Соответствующий пост музыкант опубликовал в своём аккаунте в социальных сетях.
Таркан написал, что всегда выступал за демократию, права и свободы граждан Турции. При этом самое главное для него — независимая правовая система. Певец приветствовал сопротивление соотечественников, так как уверен: мэра арестовали незаконно.
Кроме того, актёр предположил, что идущие протесты станут лишь началом на пути к торжеству справедливости. Артист написал, что надеется на мир и светлое будущее для Турции и её жителей.
Кыванч Татлытуг
Фото © Кадр из фильма «Запретная любовь», режиссёр Хилал Сарал и др. / Kinopoisk
Кыванч Татлытуг, модель и актёр, получивший широкую известность после выхода сериала «Запретная любовь», тоже не остался в стороне от политических событий.
Татлытуг поделился в своём аккаунте в социальных сетях фотографией, на которой протестующий и полицейский сделали сердечный жест руками. Он подписал фотографию словами «Вот и всё», добавил эмодзи с аплодисментами и флагом Турции, подчёркивая единство и солидарность. Этот жест вызвал большой резонанс в социальных сетях. Пост Татлытуга быстро собрал тысячи просмотров.
Актёр и ранее был известен своим вниманием к социальным проблемам. Сейчас Кыванч Татлытуг ещё раз напомнил о роли артистов в жизни общества.
Эльчин Сангу
Актриса Эльчин Сангу. Фото © Kinopisk
Звезда сериала «Любовь напрокат» Эльчин Сангу написала сообщение под хештегом «Имамоглу не одинок», которое вызвало большой резонанс.
Запись актрисы быстро распространилась в социальных сетях, Эльчин Сангу сказала: «Говорят, что справедливость задерживается, но не сбивается с пути… Всё, что подрывает основы демократии, влияет на будущее всех нас. Я всё ещё одна из тех, кто говорит, что всё будет хорошо».
Хазал Кая
Фото © Кадр из фильма «Назвала я её Фериха», режиссёр Барыш Йошист и др. / Kinopoisk
Во время организованных протестов внимание привлекло то, что один человек держал в руках плакат с названием косметического бренда. Лицом этого бренда является знаменитая актриса Хазал Кая, сыгравшая в популярном сериале «Запретная любовь». После того как она поделилась этим баннером в своём аккаунте в социальной сети с надписью «Мы гордимся», последовала яркая реакция подписчиков.
Впрочем, позже Хазал Кая извинилась перед подписчиками. Дело в том, что не все восприняли реакцию актрисы как поддержку Имамоглу. Некоторые пользователи утверждали, что Хазал Кая сделала акцент только на своём бренде, а не на протесте. В ответ на эту реакцию она заявила, что её пост был неправильно понят.
Эврим Аласья
Актриса Эврим Аласья. Фото © Kinopisk
Звезда сериала «Клюквенный щербет» и исполнительница роли Валиде-султан в молодости в сериале «Великолепный век» Эврим Аласья тоже не осталась в стороне от политической повестки. Она поддержала бойкот СМИ.
В своём заявлении в социальных сетях актриса написала: «Несправедливый арест Экрема Имамоглу — это акция не только против одного человека, но и против воли народа. Есть много способов противостоять этой несправедливости. Один из самых мирных и эффективных методов, которые у нас есть, — это бойкот. Решительный бойкот имеет силу непосредственно влиять на государственный аппарат. Мы не отступим. Влияние бойкота со временем возрастает. Мы продолжим действовать решительно и дисциплинированно».
А что думают Бурак Озчивит, Ханде Эрчел, Бурак Дениз, Керем Бюрсин и Джан Яман
Совсем недавно в Москву приезжал Джан Яман. Зимой в столице гостили Ханде Эрчел и Барыш Ардуч. Регулярно приезжает в Россию звезда турецких сериалов Бурак Озчивит. Актёры очень тепло отзывались и о Москве, и о российской культуре, и о кухне. Но больше всего их впечатлял горячий приём многочисленных поклонников. Действительно, популярность турецкого кинематографа у российского зрителя растёт. Кроме того, критики высоко оценивают качество съёмок турецких фильмов. Многие считают, что у страны большое будущее в плане развития киноиндустрии.
Джан Яман в Москве. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Разумеется, как только в новости стали попадать кадры стамбульских протестов, поклонники известных актёров стали интересоваться и их политическими взглядами. Только вот большинство звёзд сериалов свою позицию не озвучивали. Как это было и ранее. Никаких громких высказываний не было ни от Бурака Озчивита, ни от Джана Ямана. Возможно, потому, что многие известные актёры сосредоточены на работе и стараются не афишировать свои политические взгляды.
Кто выступает в поддержку Реджепа Тайипа Эрдогана
Озгюр Озель (лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (CHP) призвал к бойкоту местных брендов, чтобы нанести вред экономике страны. В ответ на это актёр Толга Карель, известный по сериалу «Листопад», заявил: «Как будто недостаточно вывести нацию и молодёжь на улицы, так вы ещё и порочите самые любимые бренды Турции».
Актёр известен своей поддержкой президента Реджепа Тайипа Эрдогана. На этот раз он отреагировал на протесты против брендов, сказав, что Эрдоган «проявляет терпение пророка».