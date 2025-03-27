Не только Таркан: Кто из турецких звёзд поддержал протесты в защиту мэра Стамбула Экрема Имамоглу Уже неделю в крупных городах Турции не стихают протесты в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Оппозиционного политика открыто поддерживают многие звёзды кино и эстрады. Кто выступает за мэра, а кто против? 26 марта, 21:20 Мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Zuma Фото © Кадр из фильма «Запретная любовь», «Великолепный век» / Kinopoisk © Youtube / Tarkan

Имамоглу обвиняется в коррупции и пособничестве терроризму. Тем не менее сторонники лидера турецкой оппозиции считают, что причина задержания — попытка помешать ему баллотироваться на выборах президента страны. Имамоглу — главный оппонент действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Впрочем, пока дальнейшая судьба политика непонятна. 19 марта его задержали, а 23 марта арестовали. От исполнения обязанностей мэра Стамбула Имамоглу отстранили.

Таркан

Турецкий певец Таркан. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Открыто выступил в поддержку опального мэра Стамбула певец Таркан. Он заявил, что испытывает гордость за соотечественников, которые выходят на улицы и не боятся участвовать в протестах. Соответствующий пост музыкант опубликовал в своём аккаунте в социальных сетях.

Таркан написал, что всегда выступал за демократию, права и свободы граждан Турции. При этом самое главное для него — независимая правовая система. Певец приветствовал сопротивление соотечественников, так как уверен: мэра арестовали незаконно.

Кроме того, актёр предположил, что идущие протесты станут лишь началом на пути к торжеству справедливости. Артист написал, что надеется на мир и светлое будущее для Турции и её жителей.

Кыванч Татлытуг

Фото © Кадр из фильма «Запретная любовь», режиссёр Хилал Сарал и др. / Kinopoisk

Кыванч Татлытуг, модель и актёр, получивший широкую известность после выхода сериала «Запретная любовь», тоже не остался в стороне от политических событий.

Татлытуг поделился в своём аккаунте в социальных сетях фотографией, на которой протестующий и полицейский сделали сердечный жест руками. Он подписал фотографию словами «Вот и всё», добавил эмодзи с аплодисментами и флагом Турции, подчёркивая единство и солидарность. Этот жест вызвал большой резонанс в социальных сетях. Пост Татлытуга быстро собрал тысячи просмотров.

Актёр и ранее был известен своим вниманием к социальным проблемам. Сейчас Кыванч Татлытуг ещё раз напомнил о роли артистов в жизни общества.

Эльчин Сангу

Актриса Эльчин Сангу. Фото © Kinopisk

Звезда сериала «Любовь напрокат» Эльчин Сангу написала сообщение под хештегом «Имамоглу не одинок», которое вызвало большой резонанс.

Запись актрисы быстро распространилась в социальных сетях, Эльчин Сангу сказала: «Говорят, что справедливость задерживается, но не сбивается с пути… Всё, что подрывает основы демократии, влияет на будущее всех нас. Я всё ещё одна из тех, кто говорит, что всё будет хорошо».

Хазал Кая

Фото © Кадр из фильма «Назвала я её Фериха», режиссёр Барыш Йошист и др. / Kinopoisk

Во время организованных протестов внимание привлекло то, что один человек держал в руках плакат с названием косметического бренда. Лицом этого бренда является знаменитая актриса Хазал Кая, сыгравшая в популярном сериале «Запретная любовь». После того как она поделилась этим баннером в своём аккаунте в социальной сети с надписью «Мы гордимся», последовала яркая реакция подписчиков.

Впрочем, позже Хазал Кая извинилась перед подписчиками. Дело в том, что не все восприняли реакцию актрисы как поддержку Имамоглу. Некоторые пользователи утверждали, что Хазал Кая сделала акцент только на своём бренде, а не на протесте. В ответ на эту реакцию она заявила, что её пост был неправильно понят.

Эврим Аласья

Актриса Эврим Аласья. Фото © Kinopisk

Звезда сериала «Клюквенный щербет» и исполнительница роли Валиде-султан в молодости в сериале «Великолепный век» Эврим Аласья тоже не осталась в стороне от политической повестки. Она поддержала бойкот СМИ.

В своём заявлении в социальных сетях актриса написала: «Несправедливый арест Экрема Имамоглу — это акция не только против одного человека, но и против воли народа. Есть много способов противостоять этой несправедливости. Один из самых мирных и эффективных методов, которые у нас есть, — это бойкот. Решительный бойкот имеет силу непосредственно влиять на государственный аппарат. Мы не отступим. Влияние бойкота со временем возрастает. Мы продолжим действовать решительно и дисциплинированно».

А что думают Бурак Озчивит, Ханде Эрчел, Бурак Дениз, Керем Бюрсин и Джан Яман

Совсем недавно в Москву приезжал Джан Яман. Зимой в столице гостили Ханде Эрчел и Барыш Ардуч. Регулярно приезжает в Россию звезда турецких сериалов Бурак Озчивит. Актёры очень тепло отзывались и о Москве, и о российской культуре, и о кухне. Но больше всего их впечатлял горячий приём многочисленных поклонников. Действительно, популярность турецкого кинематографа у российского зрителя растёт. Кроме того, критики высоко оценивают качество съёмок турецких фильмов. Многие считают, что у страны большое будущее в плане развития киноиндустрии.

Джан Яман в Москве. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Разумеется, как только в новости стали попадать кадры стамбульских протестов, поклонники известных актёров стали интересоваться и их политическими взглядами. Только вот большинство звёзд сериалов свою позицию не озвучивали. Как это было и ранее. Никаких громких высказываний не было ни от Бурака Озчивита, ни от Джана Ямана. Возможно, потому, что многие известные актёры сосредоточены на работе и стараются не афишировать свои политические взгляды.

Кто выступает в поддержку Реджепа Тайипа Эрдогана

Озгюр Озель (лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (CHP) призвал к бойкоту местных брендов, чтобы нанести вред экономике страны. В ответ на это актёр Толга Карель, известный по сериалу «Листопад», заявил: «Как будто недостаточно вывести нацию и молодёжь на улицы, так вы ещё и порочите самые любимые бренды Турции».

Актёр известен своей поддержкой президента Реджепа Тайипа Эрдогана. На этот раз он отреагировал на протесты против брендов, сказав, что Эрдоган «проявляет терпение пророка».

Авторы Нина Важдаева