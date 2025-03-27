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Не только Таркан: Кто из турецких звёзд поддержал протесты в защиту мэра Стамбула Экрема Имамоглу

Уже неделю в крупных городах Турции не стихают протесты в поддержку мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Оппозиционного политика открыто поддерживают многие звёзды кино и эстрады. Кто выступает за мэра, а кто против?

26 марта, 21:20
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Zuma Фото © Кадр из фильма «Запретная любовь», «Великолепный век» / Kinopoisk © Youtube / Tarkan

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Zuma Фото © Кадр из фильма «Запретная любовь», «Великолепный век» / Kinopoisk © Youtube / Tarkan

Имамоглу обвиняется в коррупции и пособничестве терроризму. Тем не менее сторонники лидера турецкой оппозиции считают, что причина задержания — попытка помешать ему баллотироваться на выборах президента страны. Имамоглу — главный оппонент действующего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Впрочем, пока дальнейшая судьба политика непонятна. 19 марта его задержали, а 23 марта арестовали. От исполнения обязанностей мэра Стамбула Имамоглу отстранили.

Таркан

Турецкий певец Таркан. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Турецкий певец Таркан. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Открыто выступил в поддержку опального мэра Стамбула певец Таркан. Он заявил, что испытывает гордость за соотечественников, которые выходят на улицы и не боятся участвовать в протестах. Соответствующий пост музыкант опубликовал в своём аккаунте в социальных сетях.

Таркан написал, что всегда выступал за демократию, права и свободы граждан Турции. При этом самое главное для него — независимая правовая система. Певец приветствовал сопротивление соотечественников, так как уверен: мэра арестовали незаконно.

Кроме того, актёр предположил, что идущие протесты станут лишь началом на пути к торжеству справедливости. Артист написал, что надеется на мир и светлое будущее для Турции и её жителей.

Кыванч Татлытуг

Фото © Кадр из фильма «Запретная любовь», режиссёр Хилал Сарал и др. / Kinopoisk

Фото © Кадр из фильма «Запретная любовь», режиссёр Хилал Сарал и др. / Kinopoisk

Кыванч Татлытуг, модель и актёр, получивший широкую известность после выхода сериала «Запретная любовь», тоже не остался в стороне от политических событий.

Татлытуг поделился в своём аккаунте в социальных сетях фотографией, на которой протестующий и полицейский сделали сердечный жест руками. Он подписал фотографию словами «Вот и всё», добавил эмодзи с аплодисментами и флагом Турции, подчёркивая единство и солидарность. Этот жест вызвал большой резонанс в социальных сетях. Пост Татлытуга быстро собрал тысячи просмотров.

Актёр и ранее был известен своим вниманием к социальным проблемам. Сейчас Кыванч Татлытуг ещё раз напомнил о роли артистов в жизни общества.

Эльчин Сангу

Актриса Эльчин Сангу. Фото © Kinopisk

Актриса Эльчин Сангу. Фото © Kinopisk

Звезда сериала «Любовь напрокат» Эльчин Сангу написала сообщение под хештегом «Имамоглу не одинок», которое вызвало большой резонанс.

Запись актрисы быстро распространилась в социальных сетях, Эльчин Сангу сказала: «Говорят, что справедливость задерживается, но не сбивается с пути… Всё, что подрывает основы демократии, влияет на будущее всех нас. Я всё ещё одна из тех, кто говорит, что всё будет хорошо».

Хазал Кая

Фото © Кадр из фильма «Назвала я её Фериха», режиссёр Барыш Йошист и др. / Kinopoisk

Фото © Кадр из фильма «Назвала я её Фериха», режиссёр Барыш Йошист и др. / Kinopoisk

Во время организованных протестов внимание привлекло то, что один человек держал в руках плакат с названием косметического бренда. Лицом этого бренда является знаменитая актриса Хазал Кая, сыгравшая в популярном сериале «Запретная любовь». После того как она поделилась этим баннером в своём аккаунте в социальной сети с надписью «Мы гордимся», последовала яркая реакция подписчиков.

Впрочем, позже Хазал Кая извинилась перед подписчиками. Дело в том, что не все восприняли реакцию актрисы как поддержку Имамоглу. Некоторые пользователи утверждали, что Хазал Кая сделала акцент только на своём бренде, а не на протесте. В ответ на эту реакцию она заявила, что её пост был неправильно понят.

Эврим Аласья

Актриса Эврим Аласья. Фото © Kinopisk

Актриса Эврим Аласья. Фото © Kinopisk

Звезда сериала «Клюквенный щербет» и исполнительница роли Валиде-султан в молодости в сериале «Великолепный век» Эврим Аласья тоже не осталась в стороне от политической повестки. Она поддержала бойкот СМИ.

В своём заявлении в социальных сетях актриса написала: «Несправедливый арест Экрема Имамоглу — это акция не только против одного человека, но и против воли народа. Есть много способов противостоять этой несправедливости. Один из самых мирных и эффективных методов, которые у нас есть, — это бойкот. Решительный бойкот имеет силу непосредственно влиять на государственный аппарат. Мы не отступим. Влияние бойкота со временем возрастает. Мы продолжим действовать решительно и дисциплинированно».

А что думают Бурак Озчивит, Ханде Эрчел, Бурак Дениз, Керем Бюрсин и Джан Яман

Совсем недавно в Москву приезжал Джан Яман. Зимой в столице гостили Ханде Эрчел и Барыш Ардуч. Регулярно приезжает в Россию звезда турецких сериалов Бурак Озчивит. Актёры очень тепло отзывались и о Москве, и о российской культуре, и о кухне. Но больше всего их впечатлял горячий приём многочисленных поклонников. Действительно, популярность турецкого кинематографа у российского зрителя растёт. Кроме того, критики высоко оценивают качество съёмок турецких фильмов. Многие считают, что у страны большое будущее в плане развития киноиндустрии.

Джан Яман в Москве. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Джан Яман в Москве. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Разумеется, как только в новости стали попадать кадры стамбульских протестов, поклонники известных актёров стали интересоваться и их политическими взглядами. Только вот большинство звёзд сериалов свою позицию не озвучивали. Как это было и ранее. Никаких громких высказываний не было ни от Бурака Озчивита, ни от Джана Ямана. Возможно, потому, что многие известные актёры сосредоточены на работе и стараются не афишировать свои политические взгляды.

Кто выступает в поддержку Реджепа Тайипа Эрдогана

Озгюр Озель (лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (CHP) призвал к бойкоту местных брендов, чтобы нанести вред экономике страны. В ответ на это актёр Толга Карель, известный по сериалу «Листопад», заявил: «Как будто недостаточно вывести нацию и молодёжь на улицы, так вы ещё и порочите самые любимые бренды Турции».

Актёр известен своей поддержкой президента Реджепа Тайипа Эрдогана. На этот раз он отреагировал на протесты против брендов, сказав, что Эрдоган «проявляет терпение пророка».

Топ-13 странностей в турецких сериалах: щелчок по зубам, солёный кофе и чёрные венки на праздник
Топ-13 странностей в турецких сериалах: щелчок по зубам, солёный кофе и чёрные венки на праздник
Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева
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