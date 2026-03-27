Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 марта, 19:39

Изменение климата замедляет вращение Земли и удлиняет дни

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Paopano

Учёные из Венского и Цюрихского университетов установили, что вызванное деятельностью человека изменение климата приводит к удлинению дней на Земле. Таяние ледников и ледяных щитов перераспределяет массу планеты, замедляя её вращение. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Geophysical Research: Solid Earth.

По данным геологов, в настоящее время продолжительность суток увеличивается на 1,33 миллисекунды за столетие — показатель, не встречавшийся на протяжении миллионов лет. Если тенденция сохранится, к концу столетия климатический фактор может превзойти влияние Луны на скорость вращения Земли. Для анализа учёные использовали окаменелости морских организмов — фораминифер, возраст которых достигает почти 4 миллионов лет, и разработали алгоритм глубокого обучения для расчёта колебаний уровня моря.

«На основе химического состава ископаемых фораминифер мы можем сделать выводы о колебаниях уровня моря, а затем математически рассчитать соответствующие изменения продолжительности светового дня», — объяснил соавтор исследования Мостафа Киани Шахванди из Венского университета.

Ранее Владимир Путин допустил возможность всемирного похолодания вместо дальнейшего потепления. По словам президента, мнения экспертов о климатическом будущем Арктики и планеты в целом расходятся: одни полагают, что пик потепления уже позади и вскоре возможна обратная тенденция. Глава государства также обратил внимание на важность развития северных территорий, учитывая, что почти 70% площади России приходится на северные широты, и призвал закладывать любые климатические сценарии в долгосрочные планы.

Александра Мышляева
