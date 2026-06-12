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12 июня, 13:24

Москвичам обещали «другую погоду» на следующей неделе

Синоптик Шувалов: Жара уйдёт из Москвы на следующей неделе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Жара уйдёт из Москвы на следующей неделе, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, вся предстоящая неделя будет прохладной, с температурой ниже климатической нормы на 1-3 градуса и кратковременными дождями.

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Эксперт подчеркнул, что холодный фронт пройдёт через столицу в ночь на воскресенье. Температура воздухе не превысит 23 градусов, возможны грозы, град и усиление ветра до 17-18 метров в секунду.

«У нас будет другая погода на следующей неделе», — отметил собеседник RT.

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Ранее климатолог предсказал Москве субтропическую погоду. По его словам, в столице России могут появиться пальмы вместо берёз, если человечество продолжит бездействовать в вопросах экологии.

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Борис Эльфанд
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