Москвичам обещали «другую погоду» на следующей неделе

Жара уйдёт из Москвы на следующей неделе, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, вся предстоящая неделя будет прохладной, с температурой ниже климатической нормы на 1-3 градуса и кратковременными дождями.

Эксперт подчеркнул, что холодный фронт пройдёт через столицу в ночь на воскресенье. Температура воздухе не превысит 23 градусов, возможны грозы, град и усиление ветра до 17-18 метров в секунду.

«У нас будет другая погода на следующей неделе», — отметил собеседник RT.

Ранее климатолог предсказал Москве субтропическую погоду. По его словам, в столице России могут появиться пальмы вместо берёз, если человечество продолжит бездействовать в вопросах экологии.