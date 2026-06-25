Россиянам рассказали, кто и при каких условиях может выйти на пенсию досрочно

Право на досрочную пенсию имеют отдельные категории граждан при индивидуальном коэффициенте не менее 30 и страховом стаже от 15 до 25 лет, рассказала доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов университета «Синергия» Лидия Мазур.

По её словам, в первую очередь это педагоги, медики, творческие работники, жители Крайнего Севера, сотрудники вредных и опасных производств, а также спасательных служб и поисковых экспедиций. Для оформления льготы им необходимо собрать подтверждающие документы и подать заявление в отделение СФР, через «Госуслуги» или МФЦ.

На досрочную пенсию также могут претендовать многодетные матери, родители или опекуны детей-инвалидов, граждане с длительным стажем. Предпенсионеры, оставшиеся без работы, вправе выйти на пенсию досрочно, но не ранее чем за два года до пенсионного возраста, если они зарегистрированы в службе занятости как безработные.

Однако предпенсионерам нужен стаж 25 лет для мужчин и 20 для женщин, ИПК не менее 30. Им необходимо обратиться в центр занятости, который при отсутствии вариантов трудоустройства самостоятельно направит запрос в СФР. Фонд в течение пяти рабочих дней примет решение, заключила собеседница RT.

Ранее россиянам объяснили, кому не положен перерасчёт пенсии. Напомним, в августе и октябре 2026 года пенсионеров ожидают сразу два этапа повышения выплат.