Где платят самые большие пенсии работающим: Названа десятка лидеров

В десяти субъектах РФ средняя выплата работающим пенсионерам в мае 2026-го перешагнула порог в 30 тысяч рублей. Такие данные приводит РИА «Новости», ссылаясь на статистику Социального фонда.

Абсолютным лидером стала Чукотка. Там средний размер обеспечения достиг 39 383 рублей. На второй строчке расположился Ненецкий АО с показателем 35 902 рубля.

В пятёрку также попали Камчатский край (33 762 рубля) и Магаданская область (33 680 рублей). Замыкает топ-5 Ханты-Мансийский автономный округ, где зафиксирована сумма в 32 596 рублей.

Кромет того, в список вошли Ямало-Ненецкий АО (32 277 рублей), Якутия (31 754 рубля) и Мурманская область (30 908 рублей). На девятой позиции — Сахалин (30 490 рублей), а завершает перечень Республика Коми с цифрой 30 005 рублей.

Все перечисленные территории объединяет суровый климат и районные коэффициенты, влияющие на итоговые начисления. Именно эти надбавки формируют заметный разрыв с остальной страной.

Для сравнения: общероссийский средний показатель для трудоустроенных граждан в мае составил 23 721 рубль. Разница с лидирующей Чукоткой достигает почти 15,7 тысячи.

Ранее Life.ru писал, что размер средней пенсии в Российской Федерации за последние два года вырос почти на 4,5 тысячи рублей. В мае текущего года средняя выплата достигла 25 399 рублей.