В Госдуме раскрыли, кому из россиян повысят пенсии в июле

Россияне, которым в июне исполнилось 80 лет или была установлена I группа инвалидности, получат удвоенную фиксированную часть страховой пенсии в июле. Об этом напомнила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с «Москвой 24».

Сейчас базовая выплата составляет 9 584,69 рубля, после увеличения станет 19 169,38 рубля. Обращаться никуда не нужно — надбавка начислится автоматически.

Массовый перерасчёт страховых пенсий пройдёт 1 августа для работавших в 2025 году. Прибавка зависит от зарплаты, но не превысит трёх пенсионных коэффициентов — максимум 470,28 рубля. Следующее повышение ожидается 1 октября: денежное довольствие военных и силовиков увеличится на 4%, что автоматически проиндексирует их пенсионные выплаты.

А ранее в Госдуме заявили, что накопительную пенсию с 1 августа автоматически повысят на 17,3%. По словам депутата Алексея Говырина, бурный рост продиктован итогами инвестиций. Вложения пенсионных накоплений за 2025 год принесли доход, который более чем втрое перекрыл официальную инфляцию в 5,6%.