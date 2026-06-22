Повысят почти на 20%: В Госдуме рассказали, кому с 1 августа автоматически увеличат пенсию

С 1 августа часть российских пенсионеров получит весомую прибавку. О новом перерасчёте, который пройдёт без единого заявления, рассказал Life.ru депутат Госдумы, член Комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Парламентарий сразу обозначил тех, кому достанется самый высокий коэффициент — 19,3%

Участникам программы софинансирования пенсионных накоплений, родителям, направившим материнский капитал на будущую пенсию, и тем, кто откладывал средства самостоятельно вне программы, срочную пенсионную выплату увеличат на 19,3 процента. По предварительной оценке СФР, это около 37,3 тысячи получателей Алексей Говырин депутат Госдумы, член Комитета по малому и среднему предпринимательству

Речь идёт о срочной выплате из накоплений — деньгах, которые граждане целенаправленно копили сами или с господдержкой. Основную же массу — порядка 136 тысяч человек — ждёт перерасчёт накопительной пенсии на 17,3%. Им тоже не придётся идти в Соцфонд: увеличенные суммы придут на карту или почту автоматически.

Бурный рост продиктован итогами инвестиций. Вложения пенсионных накоплений за 2025 год принесли доход, который более чем втрое перекрыл официальную инфляцию в 5,6%. Поэтому коэффициент корректировки оказался таким резким.

Нюанс в том, что речь не об индексации страховой пенсии работающим — там свои правила и учёт страховых взносов. Здесь же пересчитывают именно накопительную часть, и она в абсолютных цифрах остаётся скромной: средний размер — около 1600 рублей в месяц, срочной — примерно 3000 рублей. Прибавка ощутимая в процентах, но в рублях выглядит сдержанно.

Для тех, кто только подходит к пенсионному возрасту, все накопленные суммы и доходность учтут при назначении. Основанием для августовского перерасчёта стала информация СФР от 19 мая 2026 года. Ждать писем и обивать пороги ведомств не нужно — всё пройдёт без лишних движений.

Ранее сообщалось, что страховую пенсию по старости начнут назначать автоматически с 2027 года. Сейчас, чтобы начать получать пенсию, нужно подавать заявление — через МФЦ, «Госуслуги» или лично.