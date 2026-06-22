Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июня, 04:23

Повысят почти на 20%: В Госдуме рассказали, кому с 1 августа автоматически увеличат пенсию

Депутат Говырин: Накопительную пенсию с 1 августа автоматически повысят на 17,3%

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

С 1 августа часть российских пенсионеров получит весомую прибавку. О новом перерасчёте, который пройдёт без единого заявления, рассказал Life.ru депутат Госдумы, член Комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Парламентарий сразу обозначил тех, кому достанется самый высокий коэффициент — 19,3%

Участникам программы софинансирования пенсионных накоплений, родителям, направившим материнский капитал на будущую пенсию, и тем, кто откладывал средства самостоятельно вне программы, срочную пенсионную выплату увеличат на 19,3 процента. По предварительной оценке СФР, это около 37,3 тысячи получателей

Алексей Говырин

депутат Госдумы, член Комитета по малому и среднему предпринимательству

Участникам программы софинансирования пенсионных накоплений, родителям, направившим материнский капитал на будущую пенсию, и тем, кто откладывал средства самостоятельно вне программы, срочную пенсионную выплату увеличат на 19,3 процента. По предварительной оценке СФР, это около 37,3 тысячи получателей
Участникам программы софинансирования пенсионных накоплений, родителям, направившим материнский капитал на будущую пенсию, и тем, кто откладывал средства самостоятельно вне программы, срочную пенсионную выплату увеличат на 19,3 процента. По предварительной оценке СФР, это около 37,3 тысячи получателей

Речь идёт о срочной выплате из накоплений — деньгах, которые граждане целенаправленно копили сами или с господдержкой. Основную же массу — порядка 136 тысяч человек — ждёт перерасчёт накопительной пенсии на 17,3%. Им тоже не придётся идти в Соцфонд: увеличенные суммы придут на карту или почту автоматически.

Бурный рост продиктован итогами инвестиций. Вложения пенсионных накоплений за 2025 год принесли доход, который более чем втрое перекрыл официальную инфляцию в 5,6%. Поэтому коэффициент корректировки оказался таким резким.

Нюанс в том, что речь не об индексации страховой пенсии работающим — там свои правила и учёт страховых взносов. Здесь же пересчитывают именно накопительную часть, и она в абсолютных цифрах остаётся скромной: средний размер — около 1600 рублей в месяц, срочной — примерно 3000 рублей. Прибавка ощутимая в процентах, но в рублях выглядит сдержанно.

Для тех, кто только подходит к пенсионному возрасту, все накопленные суммы и доходность учтут при назначении. Основанием для августовского перерасчёта стала информация СФР от 19 мая 2026 года. Ждать писем и обивать пороги ведомств не нужно — всё пройдёт без лишних движений.

Где в России платят самые большие пенсии: Рейтинг регионов-лидеров мая
Где в России платят самые большие пенсии: Рейтинг регионов-лидеров мая

Ранее сообщалось, что страховую пенсию по старости начнут назначать автоматически с 2027 года. Сейчас, чтобы начать получать пенсию, нужно подавать заявление — через МФЦ, «Госуслуги» или лично.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Пенсии
  • Комментарии Лайфу
  • Только на LIFE
  • Личные финансы
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar