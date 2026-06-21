Страховую пенсию по старости начнут назначать автоматически с 2027 года

В России готовится изменение порядка назначения страховой пенсии по старости. С 1 января 2027 года выплаты планируют оформлять автоматически, без личного заявления от гражданина, сообщила член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина в беседе с РИА «Новости».

Сейчас, чтобы начать получать пенсию, нужно подавать заявление — через МФЦ, «Госуслуги» или лично. Новый механизм предполагает, что Социальный фонд будет принимать решение о назначении за 30 дней до наступления пенсионного возраста, используя данные, уже имеющиеся в его системах.

В течение трёх рабочих дней фонд уведомит будущего пенсионера о назначении выплат. Автоматический порядок коснётся как выходящих на пенсию в общем возрасте (женщины — 60 лет, мужчины — 65 лет), так и льготников: многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью.

Исключение сделано для граждан, имеющих периоды работы за границей — их иностранный стаж потребует подтверждения, поэтому автоматическое назначение применяться не будет. Основные условия: не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев предупредил: социальную пенсию в России могут приостановить, если получатель не забирает её в «Почте России» в течение шести месяцев (СФР может ошибочно счесть его умершим) или если инвалид не прошёл своевременное переосвидетельствование. Для возобновления выплат нужно обратиться в МФЦ или СФР.