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Регион
20 июня, 14:16

Пенсионерам объяснили, в каких случаях могут заморозить выплаты и как это отменить

Экономист Беляев: В ряде случаев россиянам могут перестать платить пенсию

Российские рубли. Обложка © Life.ru

Российские рубли. Обложка © Life.ru

В России в некоторых случаях выплата социальной пенсии может быть приостановлена, предупредил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его словам, одна из причин — отсутствие получателя в отделениях «Почты России» в течение шести месяцев, из-за чего СФР может ошибочно посчитать его умершим.

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Также выплаты могут приостанавливаться, если инвалид вовремя не прошёл медицинское освидетельствование в рамках МСЭ. Для восстановления пенсии необходимо обратиться в МФЦ, Социальный фонд или подать заявление через портал «Госуслуг».

Там нужно указать причину пропуска и приложить документы: паспорт и СНИЛС. Рассмотрение таких заявлений занимает до пяти рабочих дней, после чего выплаты возобновляются с первого числа следующего месяца, отметил собеседник «Вечерней Москвы».

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Ранее россиянам объяснили, кому не положен перерасчёт пенсии. Напомним, в августе и октябре 2026 года пенсионеров ожидают сразу два этапа повышения выплат.

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Борис Эльфанд
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