Пенсионерам объяснили, в каких случаях могут заморозить выплаты и как это отменить

В России в некоторых случаях выплата социальной пенсии может быть приостановлена, предупредил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его словам, одна из причин — отсутствие получателя в отделениях «Почты России» в течение шести месяцев, из-за чего СФР может ошибочно посчитать его умершим.

Также выплаты могут приостанавливаться, если инвалид вовремя не прошёл медицинское освидетельствование в рамках МСЭ. Для восстановления пенсии необходимо обратиться в МФЦ, Социальный фонд или подать заявление через портал «Госуслуг».

Там нужно указать причину пропуска и приложить документы: паспорт и СНИЛС. Рассмотрение таких заявлений занимает до пяти рабочих дней, после чего выплаты возобновляются с первого числа следующего месяца, отметил собеседник «Вечерней Москвы».

Ранее россиянам объяснили, кому не положен перерасчёт пенсии. Напомним, в августе и октябре 2026 года пенсионеров ожидают сразу два этапа повышения выплат.