Средняя пенсия неработающих россиян приблизилась к 26 тысячам рублей

Средний размер пенсии неработающих пенсионеров в России в мае достиг 25 839 рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда.

По информации ведомства, за год выплаты этой категории граждан выросли более чем на 1,8 тысячи рублей.

Также отмечается, что средняя пенсия работающих пенсионеров в мае составила около 23,7 тысячи рублей.

Ранее россиянам объяснили, кому не положен перерасчёт пенсии. Напомним, в августе и октябре 2026 года пенсионеров ожидают сразу два этапа повышения выплат.