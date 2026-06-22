Где в России платят самые большие пенсии: Рейтинг регионов-лидеров мая

В мае 2026 года средний размер пенсионного обеспечения неработающих граждан превысил 30 тысяч рублей в 13 регионах России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Соцфонд РФ.

Лидером по этому показателю стал Чукотский автономный округ, где средняя выплата достигла 44 069 рублей. Следом расположились Ненецкий автономный округ с показателем 40 082 рубля, Камчатский край — 39 444 рубля и Магаданская область — 39 242 рубля. Выше 38 тысяч рублей в среднем получали пенсионеры в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Размер выплат там составил 38 463 и 38 112 рублей соответственно.

В Сахалинской и Мурманской областях показатель превысил 35 тысяч рублей, достигнув 35 118 и 35 655 рублей. В Якутии средняя пенсия неработающих граждан находилась на уровне 34 640 рублей. В перечень также вошли Республика Коми с показателем 33 011 рублей, Архангельская область — 32 654 рубля, Республика Карелия — 31 786 рублей и Хабаровский край — 30 229 рублей.

Ранее Life.ru писал, что россияне, участвующие в негосударственных пенсионных программах, способны обеспечить себе доход после завершения карьеры в размере 50 тысяч рублей и выше. Согласно словам президента НАПФ, путать доходность НПФ и Социального фонда некорректно, поскольку у них различаются инвестиционные декларации.