Россиянам рассказали, как увеличить свою пенсию на десятки тысяч рублей

Россияне, участвующие в негосударственных пенсионных программах, способны обеспечить себе доход после завершения карьеры в размере 50 тысяч рублей и выше. О том, как работают эти механизмы, рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков.

В разговоре с URA.ru он пояснил, что путать доходность НПФ и Социального фонда некорректно, поскольку у них различаются инвестиционные декларации. Однако программа долгосрочных сбережений даёт гражданину гораздо больше возможностей. Главное отличие — меняется юридическая природа денег: человек сам определяет, как получать накопления.

Средства можно оформить в виде пожизненных ежемесячных перечислений, срочной выплаты на удобный срок или получить всё сразу при достижении 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами. Кроме того, закон разрешает забрать деньги досрочно в особых жизненных ситуациях, таких как потеря кормильца или оплата дорогостоящего лечения.

По словам Белякова, НПФ — самые консервативные инвесторы и в мире, и в России. Около 80 процентов их портфеля занимают облигации, преимущественно государственные и корпоративные, и лишь малая доля направляется в акции. Такая стратегия исключает дисбалансы и гарантирует сохранность вложений на пятилетнем горизонте.

Те, кто уже сейчас получает выплаты от фондов, добавляют к страховой части по шесть-семь тысяч рублей ежемесячно. Программа долгосрочных сбережений позволяет нарастить эту прибавку за счёт государственного софинансирования до 36 тысяч рублей в год, налоговых вычетов и инвестиционного дохода.

Беляков подчеркнул, что рисков перевода накопительной части из СФР в НПФ нет: все организации жёстко контролируются Банком России, делают отчисления в систему страхования, а за последние десять с лишним лет на этом рынке не случилось ни одного банкротства. Гарантированная сумма покрытия составляет 2,8 миллиона рублей, плюс полностью защищены все средства софинансирования от государства и переведённые пенсионные накопления.

Сейчас около 35 миллионов россиян формируют накопительную часть именно в негосударственных структурах, однако программами негосударственного обеспечения охвачено лишь около восьми процентов населения. Для сравнения, в развитых странах этот показатель превышает 50 процентов. При более широком охвате и регулярных отчислениях, по оценке главы ассоциации, пенсия может не только достигнуть 50 тысяч, но и значительно превысить этот уровень.

Сегодня в Социальном фонде сообщили, что средняя пенсия неработающих пенсионеров в России в мае достигла 25 839 рублей. За год выплаты этой категории граждан увеличились более чем на 1,8 тысячи рублей. У работающих пенсионеров средний размер пенсии в мае составил около 23,7 тысячи рублей.