Россиянам рассказали, на сколько выросло средняя пенсия за два года

Размер средней пенсии в Российской Федерации за последние два года вырос почти на 4,5 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда. В мае текущего года средняя выплата достигла 25 399 рублей.

Два года назад, в мае 2024-го, этот же показатель находился на отметке 20 949 рублей. Разница между этими значениями составила 4450 рублей. Увеличение произошло в результате плановых индексаций и корректировок пенсионного обеспечения, которые проводило государство. Представленные Соцфондом цифры усреднены и охватывают все категории граждан, получающих пенсии в стране.

Ранее в Госдуме рассказали об автоматическом повышении накопительных пенсий с 1 августа. Депутат Алексей Говырин пояснил, что срочную выплату из накоплений увеличат на 19,3% для трёх категорий граждан: участников программы софинансирования, родителей, использовавших маткапитал на пенсию, и тех, кто копил деньги самостоятельно. Порядка 136 тысяч человек получат перерасчёт накопительной пенсии с коэффициентом 17,3%.