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22 июня, 09:30

«Точка безубыточности — через 4–7 лет»: Кому выгодно откладывать выход на пенсию

Отсрочка пенсии на пять лет может увеличить выплаты на 40–50%, заявил сенатор

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Россияне могут существенно прибавить к будущим выплатам, если повременят с оформлением пенсии после наступления соответствующего возраста. Об этом «Газете.ru» рассказал сенатор Игорь Мурог.

Государство применяет повышающие коэффициенты за каждый полный год отсрочки: к фиксированной части — примерно 5,6%, к индивидуальному баллу — около 7%. При пятилетнем ожидании совокупный размер может вырасти на 40–50%, а при десятилетнем — более чем вдвое.

Однако сенатор предупредил: стратегия окупается не для всех. Финансовый эффект заметен лишь при длительной задержке и последующем многолетнем получении увеличенной пенсии.

«Точка безубыточности, когда повышенные выплаты компенсируют пропущенные, обычно наступает через 4–7 лет», — пояснил эксперт.

Лучше всего такой подход подходит наёмным работникам с доходом выше среднего. Самозанятым и ИП сложнее: их права зависят от объёма уплаченных взносов, а отказ от текущих поступлений может быть рискованным. Гражданам с низкими заработками, напротив, чаще выгоднее оформить пенсию сразу, так как даже небольшие деньги остаются важной частью бюджета.

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А ранее россиянам объяснили, как увеличить свою пенсию на десятки тысяч рублей. По словам специалиста, граждане, участвующие в негосударственных пенсионных программах, способны обеспечить себе доход после завершения карьеры в размере 50 тысяч рублей и выше.

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Дарья Нарыкова
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